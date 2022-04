Jackie Chan cumple 68 años y está alejado de Hollywood: ¿Por qué?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jackie Chan nació Chan Kong-sang, que literalmente significa “Nacido en Hong Kong” Chan. Su madre lo apodó Pao Pao (chino = bala de cañón) debido a la forma en que se revolcaba cuando era un bebé.

Los padres de Chan trabajaban para el embajador de Francia en Hong Kong y eran pobres. Le dieron la oportunidad de una vida mejor al inscribirlo en el Instituto de Investigación de la Ópera China a la edad de siete años, donde pasó una década entrenando para la Ópera de Pekín. Aprendió artes marciales y acrobacias con un enfoque de entretenimiento mientras estuvo allí.

Chan se unió a “Seven Little Fortunes”, un grupo de actuación de los mejores estudiantes de su escuela, donde se le dio el nombre artístico de Yuen Lo.

Eventualmente, Chan apareció en la película “Big and Little Wong Tin Bar” con otros de “Seven Little Fortunes”. Posteriormente, pasó a aparecer en varias películas más cuando era niño.

A la edad de 17 años, Chan se desempeñó como especialista en dos películas de Bruce Lee: “Fist of Fury” y “Enter the Dragon”. Luego obtuvo su primer papel protagónico para adultos en “Little Tiger of Canton”.

En 1976, el productor de cine Willie Chan en Hong Kong le ofreció un papel en su película, “Lo Wei“, que puso en marcha su aparición en la película de 1978, “Snake in the Eagle’s Shadow”. Aquí fue donde Chan comenzó a establecerse como actor cómico de kung fu. Eventualmente, obtuvo su gran oportunidad en el clásico, “Drunken Master”.

En 1995, se estrenó en Estados Unidos “Rumble in the Bronx”, protagonizada por Jackie Chan, quien interpretó a un visitante estadounidense obligado a proteger el mercado de su tío de una pandilla de motociclistas. Su actuación en la película, particularmente desde el punto de vista de la acción y las artes marciales, comenzó a ganarle seguidores de culto en el país.

Finalmente, en 1998, protagonizó junto a Chris Tucker la exitosa película “Rush Hour”, una comedia de acción que cimentó en gran medida su fama en Hollywood.

Practicó las artes mientras estaba en el Instituto de Investigación de la Ópera China, dirigido por el Maestro Yu Jim Yuen. Sin embargo, eventualmente entrenó específicamente en Hapkido, obteniendo su cinturón negro con el Gran Maestro Jin Pal Kim. En total, Chan se ha entrenado en Shaolin Kung-fu, Tae Kwon Do y Hapkido.

En medio de algunas dificultades para encontrar trabajo como doble y luego de algunos de sus primeros fracasos comerciales en el ámbito de la actuación, Chan se unió a sus padres en Canberra en 1976. Mientras estuvo allí, se matriculó brevemente en Dickson College y trabajó en la construcción. Un amigo de la construcción llamado Jack tomó a Chan bajo su protección, lo que finalmente le valió el apodo de "Little Jack". Esto finalmente se acortó a "Jackie". Así nació el nombre de Jackie Chan.

Chan también cambió su nombre chino a Fong Si Lung, en honor al apellido original de su padre, Fong.

En 1982, Jackie Chan se casó con la popular actriz taiwanesa Lin Feng-Jiao, con quien tuvo un hijo ese mismo año llamado Jaycee Chan, quien también es cantante y actor.

