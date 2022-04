‘Kun’ Agüero le da órdenes a Guardiola: “Pon más a mi jugador favorito”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La leyenda del Manchester City, Sergio “Kun” Agüero le mandó un recadito al entrenador Pep Guardiola luego de analizar el partido de ida de los cuartos de final de Champions League entre el Atlético de Madrid y el City.

A través de su canal de Twitch, el exdelantero del Barcelona le pidió a Guardiola que le diera más minutos de juego a su futbolista favorito del Manchester City, el inglés Phil Foden.

“Después entró mi jugador favorito, jugó Phil Foden, y como siempre cambia el partido. Yo no sé cómo es el tema pero… Pep poneme un poquito más a Phil Foden. Ahora que no juego más puedo decir: ponelo un ratito más, no pasa nada. El guacho la rompe”, aseguró Agüero.

"Ahora que no juego más te lo puedo decir: ponelo un ratito más a Foden, no pasa nada. El guacho la rompe". pic.twitter.com/AIXWlUlpOs — TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2022

Además, el argentino recordó la conversación que tuvo con Pep sobre Phil Foden. “Tú me preguntaste un día, ¿Quién te gusta? y yo te dije Phil Foden. Y me contestaste, Bien. Es un jugadorazo, parece que se la sacás y no se la sacás. Tiene un imán”.

Vale destacar que el City le ganó por la minima diferencia al Atlético de Madrid gracias a un gol de Kevin de Bryune, y en el partido estuvo Foden en cancha, lo que ayudó significativamente a los azules a conseguir el triunfo.

Agüero se retiró de los campos de fútbol luego de sufrir una arritmia cardíaca durante un partido del FC Barcelona, y desde ese entonces se ha esforzado por hacer crecer su canal de Twicht, Slakun10, en el que tiene casi cuatro millones de seguidores.

En el canal siempre habla sobre análisis de partidos y de actualidad de fútbol.

