Ana Bárbara y otros famosos defienden a Ángela Aguilar tras filtración de fotos junto a Gussy Lau

Fue hace unos días que las redes sociales vieron circular una serie de imágenes donde se ve a Ángela Aguilar muy acaramelada junto a Gussy Lau. Y aunque el compositor salió a confirmar su romance, la hija de Pepe Aguilar no pudo evitar mostrar su descontento ante la invasión de su privacidad.

Como era de esperarse, con la filtración de dichas fotografías se desató una ola de opiniones divididas sobre la diferencia de edad, pues Lau tiene 33 años, es decir, es 15 años mayor que la cantante.

Tras los hechos, la intérprete de “Ahí donde me ven” salió a dar su versión de los hechos y compartir con el público que se siente triste, defraudada, con un dolor en el alma.

El video compartido por Ángela Aguilar provocó diversos sentimientos en el público y algunos famosos que han seguido de cerca la polémica. Por esta razón, varias personalidades del medio artístico externaron todo su apoyo a la hija de Pepe Aguilar.

Tal fue el caso de la cantante regional mexicano Ana Bárbara, quien es amiga de la familia y ha tenido oportunidad de escribir algunos temas de la joven. Por medio de su perfil de Instagram, la famosa escribió: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!“.

Asimismo, su prima Majo Aguilar no dejó pasar la oportunidad de mostrar su cariño con un emotivo mensaje en el que le dijo que no debe de estar apenada con nadie, mucho menos con su familia, pues no hizo nada malo.

“TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres”, precisó. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Sin embargo, la ola de mensajes a su favor no acabó allí, pues Amandititita se sumó a la cadena de apoyo con un breve, pero contundente mensaje: “Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Te amamos“.

