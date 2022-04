Helen Ochoa reacciona: “Mi Orgullo más grande es que mis compañeros me llevaron a ganar”

Exclusiva

Como te contamos, Helen Ochoa fue la ganadora de la tercera gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ interpretando a Alejandra Guzmán, pero no por el voto de los jueces, sino de sus famosos que compiten con ella.

En exclusiva hablamos con la cantante de ‘Todos Somos Malos’, quien nos revela, entre otras cosas: “Mi Orgullo más grande es que mis compañeros me llevaron a ganar”.

Helen Ochoa es Alejandra Guzmán. Foto: TelevisaUnivision

-Hace unos días estabas muy preocupada por tu Alejandra Guzmán, y te llevó a triunfo…

Helen Ochoa: No lo puedo creer, fue una gala bien difícil para mis compañeros y yo… Las galas se han puesto más locas, más intensas, en cuanto a los personajes que nos toca son más intenso. En el caso de Alejandra Guzmán fue baile de principio a fin, y hay una cierta condición física que se tiene que tener por como ella hace sus piruetas, y movimientos femeninos de mano, me toca hacer el baile igual. Y obtuve buen puntaje, pero no el mejor, aquí mi orgullo más grande es que mis compañeros, y sus votos, me llevaron a ganar esta gala, y se siente súper hermoso, súper bonito porque es signo de que entre nosotros nos apoyamos, sabemos el esfuerzo, y que es súper difícil. Esta semana no solo le vamos a poner un granito de arena a LULAC que es mi fundación, sino que vino a base de que mis compañeros vieron lo que hice, y dijeron de aquí es, te mereces mis dos votos.

-¿Qué significa para ustedes el tema de subir y bajar los puntos en la tabla a la hora de la decisión de quién gana y quiénes no?

Helen Ochoa: La tabla a veces puede que impacte el, “ay, no manches, estoy en el último lugar”… Me ha tocado estar en el último lugar, trato de no enfocarme en eso, de tengo que hacer buen trabajo porque no me fue bien en la otra semana. Trato de enfocarme en lo que se va proyectar en esa pantalla, que vea al artista que me toca… Para mí es más gratificante eso, porque lo he dicho desde un principio, no es que alguien lo hizo mal, sino que llegó otro compañero que lo hizo mejor. Viéndolo como audiencia yo, que trato de ver a todos mis compañeros, y eso me ayuda para ver quién se lo merece, aunque lo hicieron bien todos… Al final del día eso puede llegar a perjudicar mentalmente, y cero enfocarme en la tabla.

-¿Qué piensas de los jueces que siempre te felicitan, pero a la hora de los puntos no lo reflejan?

Helen Ochoa: A veces lo jueces tienen esa tarea difícil porque lo hizo muy bien Helen, pero también lo hizo muy bien Christian, Sherlyn… Tienen que basarse en detalles, es complicado para nosotros enfocarnos en eso… Si nos dan buen criterio está bien, y si el puntaje no hace match con el criterio, pues también está bien.

-¿Qué te dejó a interpretación de Alejandra Guzmán?

Helen Ochoa: Me dejó un gran reto, pero también una enorme sonrisa en la cara, me dio el cheque a mi fundación, que es lo más bonito de esa parte, y en lo personal me dejó la satisfacción de saber que me esforcé como no tienen idea… Fue muy difícil para mí, soy una mujer curvy, era de mucho esfuerzo físico. En cuanto comencé a subir al elevador me dije: “De aquí eres, chiquita, tú puedes”. Y se hizo, bendito Dios, y yo quedé contenta con lo que hice. Contenta de que a LULAC le pude dar un poquito de mi esfuerzo, y Angélica (Vale) fue la primerita que entró y me ayudó.

MIRA AQUÍ EN LA ENTREVISTA A HELEN OCHOA EN VIDEO:

