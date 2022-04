Luisito Comunica confiesa que no le gusta ser molestado y por eso, compra más butacas en el cine

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el programa “Qué película ver” con Gaby Meza, Luisito Comunica habló sobre su nueva participación como actor de doblaje en la segunda película de “Sonic”, pero también contó que normalmente compraba más asientos de los necesarios en el cine, para no ser molestado cuando ve una película.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad… supongamos que voy con alguien, pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, manifestó el influencer.

Aseguró que es particular cuando la gente mastica, se ríe o habla en el cine. “Entonces, cuando voy a sala convencional, compro dos más a cada lado”, explicó que en salas VIP compra solo una a cada lado, pero sabe que seguramente las otras no se van a vender en una fila pequeña.

Dice que con los filmes como Spiderman intenta considerarlo más y no lo hace. “Pero cuando son pelis más de que la sala no se llena, creo que todos se benefician”, agregó refiriéndose a proyecciones con cintas más artísticas.

Luisito Comunica aseguró que era un poco hipócrita de su parte, porque “yo hago lo que no me gusta que me hagan”.

