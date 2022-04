Conoce a Sean y Jaden Federline, los hijos de Britney Spears que se convertirán en hermanos mayores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A solo meses de haber puesto fin a la tutela de su padre, la cantante Britney Spears dio a conocer la noticia de su embarazo junto a su prometido Sam Asghari. Y aunque el anuncio ha causado revuelo a nivel internacional, esta no es la primera vez que la famosa se convierte en madre, pues recordemos que hace más de una década dio la bienvenida a Sean y Jaden. ¡Checa cuánto han crecido los hijos de la princesa del pop!

La primera ocasión en la que la intérprete de “Toxic” se convirtió en mamá fue en septiembre del 2005, cuando dio a luz a Sean Preston Federline; un año después nació Jayden James, ambos fruto de su matrimonio con Kevin Federline, un bailarín del que se enamoró perdidamente la cantante.

Dos años más tarde, tuvo que renunciar a la custodia de sus hijos en el 2007 por un trastorno de personalidad que le fue diagnosticado. Sin embargo, en 2015 la cantante pudo recuperar la custodia de Sean y Jayden, forjando una relación sólida con los ahor adolescentes.

“Ya son adolescentes y quieren pasar tiempo con sus amigos, no con sus padres. No es nada contra Britney, ellos la quieren y la idolatran y Kevin confía en ella. Lo que pasa es que se están haciendo mayores”, contó una fuente al portal US Weekly.

De hecho, fue luego de que Britney Spears obtuviera su libertad al dar fin a la tutela que tuvo su padre por más de 10 años, que circularon imágenes de los hijos mayores de la ‘Princesa del Pop’. En dichas postales se aprecia a ambos jóvenes muy sonrientes y demostrando que heredaron el talento musical de su madre. View this post on Instagram A post shared by Preston & Jayden Federline (@prestonandjayden)

Fue el pasado lunes cuando con una emotiva y extensa publicación, Britney Spears reveló que por fin volvió su sueño realidad y se convertirá en madre por tercera ocasión junto al bailarín Sam Asghari. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

“Bajé tanto de peso para ir a mi viaje a Maui solo para volver a subirlo. Yo pensé, ‘¿Qué pasó con mi estómago?’ Mi esposo me dijo, ‘No, estás embarazada de comida’. Entonces me hice una prueba de embarazada y pues, estoy esperando un bebé”, publicó la famosa.

