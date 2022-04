Conoce la mansión de Daisy Cabral, la exsocia que le ganó cuantiosa demanda a Mayeli Alonso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La empresaria Daisy Cabral, quien recientemente le ganó una demanda a Mayeli Alonso por incumplimiento de contrato, no solo ha dado de qué hablar por su pleito con su exsocia, sino que también por las adecuaciones que le ha estado haciendo a su lujosa mansión de California.

Por medio de una serie de videos y fotografías, publicados en sus redes sociales, Daisy nos ha llevado a conocer hasta el más mínimo detalle de la remodelación de la casa de sus sueños, la cual poco a poco va quedando como siempre imaginó.

“Estoy bien emocionada porque ya mero voy a poder empezar a vivir aquí”, contó Daisy en uno de sus materiales.

Vestíbulo

El vestíbulo, que llama la atención por su lámpara colgante de diseño muy original, cuenta con el espacio más que suficiente para una sala de estar y hasta con un baño de visitas.

Desde esa habitación se puede acceder a la planta alta por medio de una escalera que atrae los reflectores por su barandal de herrería y por los materiales con los que fue hecha.

Cocina

La cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con paredes de mármol, con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, con una campana dorada, así como con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador. @daisycabral_ Would you like to see more before and after of this house? Comment below 🤩🚧😍 ♬ What Dreams Are Made Of – Brent Morgan

Esta habitación se conecta con el comedor y con el jardín, por lo que por falta de espacio no sufre. @daisycabral_ The kitchen of my dreams 🤩 #kitchen #fyp #viral #homeremodel ♬ original sound – Daisy Cabral

Sala de estar

Su sala de estar goza de una chimenea que se convertirá en su mejor aliada durante la temporada de frío, así como de un candelabro y de un espectacular espejo. @daisycabral_ Todavía no acabo te ya mero está lista! 🥰 #homeremodel #fyp #california #viral #remodel ♬ original sound – Daisy Cabral

Sala principal

La sala principal, que cuenta con salida a la terraza y al jardín, está conformada por un librero de color blanco, por grandes ventanales, por una chimenea, por un centro de entretenimiento y por una lámpara de techo con detalles en dorado. @daisycabral_ Home tour of my remodeled house 🏡 #remodel #housetour #california #fyp #viral ♬ original sound – Daisy Cabral

Baño de la recámara principal

El baño de la recámara principal es una de las habitaciones estrella de su lujosa vivienda, al contar con un espejo de pared a pared, lo que le da mayor amplitud y profundidad.

El baño es completado por un tocador doble, por un wc, por una ducha, por un walk-in shower y por un muy elegante candelabro. @daisycabral_ This made me emotional, it’s more than I deserve or could ever dream of #remodel #bathroommakeover #california #fyp #viral ♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic

Garaje

En uno de sus videos nos mostró la zona de garaje, la cual llama la atención por contar con puertas transparentes, lo que le permite ver sus exclusivos vehículos desde el exterior, lo que la tiene fascinada.

“Ya instalaron las puertas del garaje. Se miran muy bonitas. Están transparentes. Me encanta el look de estar puertas”, dijo Daisy en un video publicado en TikTok en marzo pasado.

Patio trasero

Días después mostró cómo quedó su patio trasero, al que dotó de concreto y de unas franjas de césped artificial para darle algo de vida y de color a ese espacio.

“Es césped falso, pero se está viendo muy bonito”. relató la empresaria, quien incluyó una hoguera en la transformación de su morada y una franja de césped para que pueda jugar su inseparable perro. @daisycabral_ Im so excited to be building my Dream home 🏡😍 #remodel #hometiktok #viral #fyp ♬ original sound – Daisy Cabral

Piscina

Otro cambio que planea hacer se ubica en el área de piscina y de jacuzzi, la cual todavía está en fase de construcción. @daisycabral_ Ya casi esta terminada esta casa. Síganme para ver el resultado final 🏡 #homerenovation #california #fyp #viral ♬ Sigo Chambeando – Fuerza Regida

