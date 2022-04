Muere durante un entrenamiento Eya Guezguez, regatista de 17 años que participó en Tokio 2020

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La regatista olímpica tunecina Eya Guezguez ha muerto a los 17 años mientras se entrenaba con la selección de su país, al volcar la embarcación en la que navegaba con su hermana gemela Sarra.

Según informa el Comité Olímpico Internacional (COI), fuertes vientos hicieron volcar el bote. Eya murió en el accidente, mientras que su hermana sobrevivió.

Ambas compitieron en los Juegos de Tokio 2020, cuando tenían solo 16 años, en la clase 49er FX, en la que ocuparon la vigésima primera posición.

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, se ha declarado “conmocionado” por la muerte Guezguez, “un talento inspirador y un modelo a seguir para su generación de deportistas”.

“La participación de Eya Guezguez en Tokio 2020 junto a su hermana gemela Sarra seguirá motivando a las chicas de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y la comunidad olímpica de Túnez”, ha añadido el dirigente. Olympic sailor Eya Guezguez of Tunisia has died aged 17 following a training accident.



IOC President Thomas Bach said, "She was an inspiring talent and role model for her athletes’ generation."https://t.co/JoexN0E5UV— The Olympic Games (@Olympics) April 11, 2022

