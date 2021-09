Gable Steveson, el medallista de oro en lucha olímpica que firmó un contrato con WWE

La empresa estadounidense WWE anunció la contratación exclusiva del medallista de oro en lucha libre de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gable Steveson.

A través de un comunicado de prensa, se informó que el luchador integrará la “lista de estrellas de la WWE mientras defiende su título de la NCAA para la Universidad de Minnesota”.

Childhood dream accomplished.. I have officially signed with the @WWE !!! Thank you for the opportunity!! LETS WORK 💪🏽

Al parecer, con el acuerdo el deportista cumplió una meta que se había trazado desde niño, pues en su cuenta en Twitter publicó un mensaje donde hace referencia al logro.

“Sueño de la infancia cumplido“, dijo en la red social, en la que tiene más de 63 mil seguidores. También agregó en su biografía que es un “WWE Superstar“.

As first reported by @ESPN, WWE has announced the signing of Olympic gold medalist and reigning NCAA wrestling champion @GableSteveson to an exclusive agreement! https://t.co/KWRnei182f pic.twitter.com/4gowLEhzIT

— WWE (@WWE) September 9, 2021