VIDEO: Tiroteo en el metro de Nueva York deja más de una decena de heridos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al menos 13 personas resultaron heridas, cinco de ellas por arma de fuego tras un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas, según medios locales.

La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque, señalan esas mismas fuentes.

El sospechoso ha sido descrito por testigos como un hombre negro de aproximadamente 1.65 metros de altura y unos 80 kilos de peso, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con una gran población mexicana.

Tiroteo en el metro de #Brooklyn en Nueva York. La estación Sunset Park se encuentra cerrada mientras servicios de emergencia llegan a la zona para atender heridos



pic.twitter.com/G7hoAjh36R — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) April 12, 2022

"El tren se detiene, las puertas se abren y la gente escapa mientras sale humo del vagón del tren. Mira los momentos dramáticos en el tren al pie de Brooklyn, Nueva York."#EEUU #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/pzfUf1Tmwt— Coalición Israel (@CoalicionIsrael) April 12, 2022

También se han publicado algunas fotografías de un vagón de metro lleno de humo y, por ahora, no está claro si el tiroteo tuvo lugar en la estación o dentro de un tren. La policía de Nueva York está buscando a un sospechoso masculino visto por última vez con una máscara de gas y un chaleco naranja de construcción. pic.twitter.com/YMoKTHnmZC— Dani Lerer (@danilerer) April 12, 2022 Hubo un tiroteo en el metro de Nueva York y posibles explosiones. Según información preliminar, 6 personas fueron asesinadas.



There was a shooting in the New York subway and possible explosions. According to preliminary information, 6 people were killed. pic.twitter.com/od2WugGNLI— astianmi (@astianmi) April 12, 2022

Según la cadena CNN, en total habría al menos trece heridos, un mínimo de cinco de ellos con impactos de bala. 🔴 Última hora



Tiroteo en una estación de metro de Sunset Park, Nueva York 🇺🇸 Hay varios heridos pic.twitter.com/Wl7vKUuIjD— SocialDrive (@SocialDrive_es) April 12, 2022

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona, donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía. [12/04/22 08:52 a.m.] Estados Unidos: tiroteo en estación de tren de Sunset Park, Nueva York.



Sigue informándote en https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/dsxO73iIER— Canal N (@canalN_) April 12, 2022

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, ha dicho a través de Twitter que ha recibido un informe de la situación en Brooklyn y que los equipos de emergencia están en el área. Al menos 13 heridos por una balacera en la estación de la Calle 36 del Metro en #Brooklyn, #NuevaYork. Este video registró los segundos inmediatos a esa agresión.#AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/ppKGN1lIAv— Ahora Más (@ahoramasoficial) April 12, 2022

Con información de Efe.

Te puede interesar:

– Policía de Nueva York detiene a dos adolescentes por disparar a un oficial de policía el 5 de febrero en Manhattan

– Inmigrantes indocumentados piden más ayuda social al estado de Nueva York

– Eric Adams asume como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York