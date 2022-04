Vandalizó el auto menos indicado: “El Loco” Arreola, peleador de MMA, le dio una paliza a un grafitero que rayó su vehículo y lo obligó a limpiarlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un vándalo decidió grafitear un auto estacionado en las calles de Monterrey, México, pero al parecer no se dio cuenta de que dentro estaba su ocupante y mucho menos que se trataba de Ricardo “El Loco” Arreola, un peleador profesional de artes marciales mixtas con mucha fama en la ciudad.

Las cámaras de seguridad de un lugar cercano grabaron todo lo acontecido. En el video se aprecia que el grafitero pasa caminando y ve el automóvil, por lo que sin dudarlo saca una lata de pintura en aerosol y empieza a dibujar algo en el vidrio del lado del copiloto, pero no contaba con que el conductor se encontraba dentro y que saldría casi al instante para darle desquitarse.

El infractor intentó huir corriendo, pero el peleador regiomontano de MMA le dio alcance rápidamente y comenzó a tirarle golpes y patadas, luego lo derribó y lo castigó un poco más.

Pudo elegir cualquier otro auto, pero eligió el del Loco Arreola 🤣🤣 pic.twitter.com/WWnvliAPG1 — Ernesto Reyna (@nenoreyna) April 12, 2022

La segunda mitad del video fue grabada por el “Loco” en primera persona y allí se ve al vándalo intentando limpiar la pintura del vidrio con un trapo mientras le da explicaciones al peleador.

En sus historias de Instagram, Arreola dio más detalles sobre su reacción, argumentando que ya le había pasado algo similar y que no estaba de acuerdo, aunque reconoció que no fue la mejor solución.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el vato andaba bien loco y se le hizo fácil. Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando, creo que no fue la solución más correcta“, explicó.

¿Quién es Ricardo “El Loco” Arreola?

“El Loco” Arreola es un peleador profesional de artes marciales mixtas originario de Monterrey. Mide 1.68 m y tiene 42 años. Además de la lucha en el octágono, otro de sus hobbies es la música, principalmente el hard core y el black metal, de hecho desde hace más de 10 años canta en una banda llamada Fightblack NLHC. También es recordado por su participación en el reality show “Exatlón México” en el 2021.

Desde Monterrey, la victoria se la lleva Ricardo "El Loco" Arreola por decisión unánime.#NacionesMMA #NacionesMonterrey2 pic.twitter.com/8DiCm2jPm7 — Naciones MMA (@nacionesmma) June 19, 2021

