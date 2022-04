Videos revelan cómo murió un refugiado del Congo a causa de disparos de la policía en Michigan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La policía de Grand Rapids, Michigan, publicó el miércoles varios videos del encuentro mortal de un oficial con Patrick Lyoya a principios de este mes, incluidos los videos que muestran el disparo fatal que recibió Patrick Lyoya, un refugiado procedente de la República del Congo, durante una pelea después de una parada de tráfico, según WWMT.

El Departamento de Policía de Gran Rapids publicó videos de una cámara corporal de la policía, la cámara del tablero de una unidad de policía, un teléfono celular y un sistema de vigilancia del hogar, mientras los funcionarios respondían las preguntas de los reporteros en una conferencia de prensa sobre el incidente mortal ocurrido el 4 de abril.

Citando la necesidad de transparencia, el nuevo jefe de policía de la ciudad, Eric Winstrom, publicó cuatro videos, que incluyen imágenes críticas del tiroteo grabadas por un pasajero que estaba en el automóvil de Lyoya.

“Lo veo como una tragedia… Fue una progresión de la tristeza para mí”, dijo Winstrom, un excomandante de alto rango de la policía de Chicago que se convirtió en jefe de Grand Rapids en marzo. La ciudad de unas 200,000 personas está a unas 150 millas al noroeste de Detroit.

En los videos se ve al oficial, que es blanco, disparando y matando al refugiado congolés Patrick Lyoya, de 26 años, aproximadamente tres minutos después de detener a Lyoya por una violación de la matrícula de un auto, en el lado sureste de la ciudad.

En los videos, se puede ver a Lyoya agarrar el Taser del oficial. “Suelta el Taser”, dijo el oficial varias veces durante la lucha, antes de disparar un solo tiro.

El video del teléfono celular captura al oficial disparándole a Lyoya en la parte posterior de la cabeza mientras estaba en el suelo.

Los videos tienen un contenido gráfico y violento que han hecho que YouTube requiera el consentimiento de quienes quieran verlos. El vínculo al video del teléfono celular sin editar y con fuerte contenido está aquí.

El administrador de la ciudad de Grand Rapids, Mark Washington, dijo durante la conferencia de prensa que los videos eran impactantes.

“Desafortunadamente, estoy aquí hoy, donde otro afroamericano ha muerto debido al uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden”, dijo Washington.

Video released by Grand Rapids Police shows an officer shoot a man in the head while on top of him during a struggle. #WestMichigan #PatrickLyoya



FULL STORY >> https://t.co/bCF5dUP7hz pic.twitter.com/ovG7217KRi — Trisha McCauley (@TrishaWWMT) April 13, 2022

La policía dijo que Lyoya salió corriendo del vehículo durante la parada de tráfico antes de la pelea con el oficial. Eso se puede ver en el video de la cámara del tablero del oficial y en el video de la cámara corporal.

La cámara del cuerpo del oficial se desactivó justo antes de que el oficial disparara un solo tiro, que se pudo escuchar, pero no se vio en el video del oficial. La cámara se apagó involuntariamente durante la lucha del oficial con Lyoya, según la policía.

“Deja de resistirte”, dijo el oficial mientras su cámara corporal lo mostraba dándole un rodillazo a Lyoya.

“Este es un día difícil, mi corazón está con la familia de Patrick Loyoya”, dijo el jefe de policía de Grand Rapids, Erik Winstrom, durante la conferencia de prensa.

La familia Lyoya se mudó a Estados Unidos desde la República Democrática del Congo en 2014. Su primer idioma es el swahili, dijo el intérprete familiar, el pastor Israel Siku. En el video de la cámara del cuerpo del oficial, se escucha que el oficial le pregunta a Lyoya si habla inglés y él dice que sí.

La familia de Patrick Lyoya nombró al abogado Ben Crump para que los represente. Benjamin Lloyd Crump es un abogado que se especializa en casos de derechos civiles y lesiones personales catastróficas, como demandas por muerte por negligencia. Su práctica se ha centrado en casos como los de Trayvon Martin, Michael Brown y George Floyd,

This is Patrick Lyoya — a 26-year-old Congolese refugee who was shot in the BACK of the head by a Grand Rapids (MI) police officer during a routine traffic stop! pic.twitter.com/nkuN76RM7a — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 14, 2022

La policía estatal de Michigan está investigando el tiroteo. Una vez completada, la investigación se entregará a la Oficina del Fiscal del condado de Kent para su revisión.

“Una vez más, pido paciencia a la comunidad en este asunto. La investigación independiente de la Policía Estatal de Michigan sobre el incidente no está completa. Este es un incidente extremadamente crítico, y todos los involucrados en la investigación lo están tomando muy en serio”, dijo el fiscal del condado de Kent, Chris Becker en un comunicado el jueves por la tarde.

Según la ley de Michigan, los oficiales de policía pueden usar fuerza letal si un oficial concluye que la fuerza letal es necesaria para evitar la muerte o daños corporales.

Winstrom dijo que un Taser no se percibe como un arma mortal, sino como un arma intermedia con potencial para causar la muerte o daños corporales. Winstrom dijo que el Taser del oficial se desplegó dos veces durante la lucha de 90 segundos por el arma.

“No tomaré una decisión política ni llegaré a una conclusión de derecho penal”, dijo el jefe de policía Winstrom.

Winstrom dijo que el oficial está en licencia administrativa pagada y está despojado de sus poderes policiales en espera del resultado de la investigación de la Policía Estatal y se negó a revelar el nombre del oficial, citando la política del departamento de no nombrar a los sospechosos a menos que estén acusados de un delito.

Muchos vecinos se reunieron en Grand Rapids para pedir justicia después de la conferencia de prensa:

HAPPENING NOW: Hundreds gather outside the Grand Rapids Police Department to protest the shooting of 26-year-old Patrick Lyoya. Police released videos of the deadly police shooting earlier today. @wwmtnews pic.twitter.com/tU0Drx3NJo— Trisha McCauley (@TrishaWWMT) April 13, 2022

Las autoridades esperan que las protestas contra el abuso policial y pidiendo justicia por la muerte de Patrick Lyoya continúen. It's dark now in Grand Rapids.



Protesters calling for justice for Patrick Lyoya are marching in a circle around the police department. @WOODTV pic.twitter.com/4uL9fI7fHh— Byron Tollefson (@byron_tollefson) April 14, 2022

El administrador de la ciudad, Mark Washington, advirtió que los videos generarían “expresiones de conmoción, ira y dolor”. Algunas empresas del centro tapiaron sus escaparates y barricadas de hormigón rodearon la sede de la policía.

Lyoya tenía dos hijas pequeñas y cinco hermanos, dijo la gobernadora Gretchen Whitmer, quien habló con su familia. “Llegó a Estados Unidos como refugiado con su familia huyendo de la violencia. Tenía toda la vida por delante”, dijo Whitmer. Our hearts are with Patrick Lyoya's family and the Grand Rapids community, who are dealing with unimaginable pain and loss. pic.twitter.com/NAbD4Dphar— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) April 13, 2022

Te puede interesar:

– Policías de Minnesota retienen por horas a niños de entre 10 y 16 años que creían sospechosos de tiroteo

– Denver debe pagar $14 millones por fuerza excesiva durante protestas por George Floyd en 2020

– Video muestra a un guardia poniendo su rodilla en el cuello de una niña de 12 años en Wisconsin