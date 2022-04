Pepillo Origel explota ante los rumores de romance con el actor Eduardo Verástegui

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cansado de los ‘dimes y diretes’, el periodista de espectáculos Pepillo Origel finalmente dio respuesta a los rumores en los que se aseguraba que mantuvo una relación con el actor Eduardo Verástegui. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su canal de Youtube, el presentador se dijo sorprendido de que este tipo de rumores sobre su persona se sigan extendiendo entre el público y afirmó que lo dicho durante el programa ‘Chisme No Like’ se trata de “puras mentiras”.

“No, lo que me estás diciendo que dijeron ese par de… qué horror, qué horror que inventen semejante cosa, no quiero ni nombrarlos, no, no“, dijo Juan José Origel luego de ser cuestionado sobre el tema mientras realizaba una transmisión desde su canal.

Visiblemente molesto, Pepillo optó por precisar al público que él ya no está para que le creen esos ‘dimes y diretes’ sin argumentos:

“Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo“, añadió a su relato el comunicador.

Para zanjar el tema, Pepillo Origel instó al público a dejar de prestar atención a las especulaciones, pues a pesar de que se trató de una mentira, indicó que lo que haga con su vida privada no debería importar a los demás.

“De verdad, pues ya, que dejen que si ando, que si no ando, que si anduve, que si no anduve, que si fui, que si no fui, ay ya, digan misa, de verdad ya ni me molesta, ni nada de nada… no hagan caso, pero eso que dijeron de mí, no es cierto“, señaló.

Te puede interesar:

Juan José Origel destapó los nombres de famosas que van a la misma clínica de rejuvenecimiento que él

“Quise buscarlo”: Pepillo Origel sorprende al revelar que podría tener un hijo en Montreal

Juan José Origel comparte detalles de la cirugía de emergencia a que fue sometido