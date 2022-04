Violeta Isfel supera problemas de depresión y orgullosa vuelve a posar en traje de baño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace algunos meses Violeta Isfel abrió su corazón para revelar que padecía problemas de depresión e inseguridades, por lo que incluso le contaba trabajo pararse frente al espejo porque no le gustaba lo que veía. Sin embargo, luego de asistir a terapia y recibir el cariño de su familia, la actriz ha dejado en el pasado estos problemas, por lo que incluso compartió con sus seguidores de redes sociales una serie de fotografías en las que se dejó ver posando en traje de baño.

La actriz que saltó a la fama en las telenovelas infantiles está feliz y muy orgullosa del gran paso de amor propio y aceptación que está dando, por lo que a través de su cuenta oficial de Instagram se mostró tal y como es.

“Te presento a la mujer que soy hoy. Me siento orgullosa de mi. ¿Cómo te sientes contigo hoy?“, fue el mensaje con el que la estrella de televisión apareció posando en traje de baño.

Luego de posar con total seguridad ante la cámara, la actriz de telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ y ‘Una familia con suerte’, recibió el apoyo de sus seguidores, quienes además de calificar la valiente publicación con más de 100 mil “me gusta”, le hicieron llegar mensajes de aliento y felicitaciones por compartir su experiencia de vida.

“Eres una gran y hermosa mujer“, “Estás preciosa”, “Qué hermosa”, “Eres una mujer extraordinaria sin duda alguna“, “Tienes motivos de sobra para sentirte orgullosa”, “Estás guapísima“, fueron solo algunos comentarios.

Pero esta no ha sido la única prueba de que los problemas de aceptación han quedado atrás, pues durante una entrevista reciente con el programa ‘De Primera Mano’ explicó que ha tenido que recorrer un largo camino, pero gracias a las terapias está logrando salir adelante.

“Ya me veo mejorcita, la terapia me ha ayudado muchísimo, obviamente el medicamento que estoy tomando herbolario también ya me lo terminé, de hecho ya no tengo necesidad de volverlo a tomar, estoy muy bien”, compartió.

Finalizó revelando que esta nueva etapa empezó con la decisión de cambiar para ella misma, desde arreglarse, hasta realizar actividades cotidianas.

“Es parte de mi tarea con la terapeuta: ‘Te me bañas y tiendes tu cama aunque no tengas que ir a ningún lado‘, entonces esos ejercicios me han ayudado mucho“, declaró.

