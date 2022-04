Ana Patricia Gámez en exclusiva: “Duermo tan tranquila, no le he hecho ningún daño a nadie”

Exclusiva

La noticia y el regreso de Ana Patricia Gámez a ‘Enamorándonos’ fue una sorpresa para todos… Muchos se pusieron felices, algunos en shock, y otros lo consideraron una traición, en especial a Karina Banda, quien había entrado en su lugar. Pero Anita, en una entrevista exclusiva y ‘Sin Filtros’, como el nombre de su exitoso podcast nos responde, “duermo tan tranquila, no le he hecho ningún daño a nadie”.

¿Por qué lo dice? Porque por primera vez revela que si no hubiera vuelto ella, otra presentadora hubiera entrado en su lugar. Que no es que se aburrió de su plan de dejar la tele para estar con sus hijos, sino que negoció no perder ninguna de las actividades, es decir por primera vez firmó un contrato en donde el trabajo se acomodó a su vida y no al revés. Que no la llamó Univision, sino la SOHO, a productora turca que hace ‘Enamorándonos’, por lo que es empleada de ellos y no de la cadena.

Y, por primera vez, cuenta la razón por la que hoy sus negocios le dan más dinero que la tele, por aquel día que la llamaron para anunciarle que le quitaban el 40% de su sueldo en ‘Despierta América’, y tuvo que salir a compensar ese dinero, y entendió que no hay que tenerle miedo a quedarse sin el Plan A, simplemente hay que darle fuerza al Plan B.

A continuación, Ana Patricia, habla de todo eso y más, hasta lo que no reveló aún en sus dos últimos episodios del su exitoso Podcast, ‘Sin Filtros con Ana Patricia’.

-En tu podcast, ‘Sin Filtro con Ana Patricia’, dedicaste dos episodios a tu regreso a ‘Enamorándonos’, pero faltó algo, ¿qué pensaste cuando te dijeron “Ana Patricia, ¿quieres volver?”?

Ana Patricia Gámez: Yo dije: “¿Es verdad?, ¿es cierto?, ¿pero por qué me querría regresar si fui yo la que tomé la decisión?”… El irme no fue fácil, ni tampoco fue de la noche a la mañana, fue también una negociación, porque no solamente un negocia para tener un contrato o entrar a un programa, sino también para irse, porque hay un contrato de por medio, cosas legales, y el ir me tomó mucho tiempo, en cuanto abogado pero se hizo de la mejor manera… Yo digo que cuando uno sale de un lugar y deja las puertas abiertas, como en este caso yo lo hice con Univisión, y lo digo lo hice porque yo no soy parte de Univision hoy mismo, hoy en día, las puertas quedan abiertas, y vinieron a tocar prácticamente mi puerta. Recibí una llamada, y te digo en ese principio dije no, yo no puedo volver, cómo voy a volver si yo tomé la decisión consciente y no me arrepentí te lo juro, todo ese tiempo que estuve en casa.

Muchas pláticas, llamadas para encontrar cómo que ese balance que a mí me hizo salir de este programa, que si te digo lo disfruté demasiado, cuando lo comencé y al día de hoy puedo decir que estoy tan feliz, como en este 2019 de volver, no hay rendimientos. Obviamente la plática y la negociación fue también con mi esposo porque él me decía: “y ¿estás lista?”. Yo, “ ¿lista por qué?”, “para el odio que vas a recibir”… Yo te lo juro que no lo entendía hasta el día de hoy, pero mi esposo siempre está como que un paso adelante obviamente es mayor que yo, no mucho, pero él ha vivido más, sabe más, también con la carrera de su hermana (Karla Martínez), tantos años en ‘Despierta América’. Analizamos la situación, no solamente en pareja, en familia, mis hijos, el estar yo también más presente aunque siga trabajando desde aquí, en mi casa, pero hacía todas mis diligencias en la mañana, hasta que todos llegamos como que a un mutuo acuerdo, y no me refiero al acuerdo económico bajo contrato, sino el balance en el tiempo, los horarios, a lo mejor yo maquillarme, arreglarme aquí y llegar a hacer el programa.

-Se te castiga por el hecho de que tú dijiste hace unos meses que te ibas porque necesitaba más tiempo con tus hijos, tus hijos necesitan al mismo tiempo y están en la misma edad, ¿cómo era tu dinámica con el contrato anterior, y cómo es tu dinámica con este contrato que marca esa diferencia?

Ana Patricia Gámez: prácticamente igual. Sin embargo, hay más tiempo de Patricia en casa. Cuando yo estaba en el pasado me levantaba con los niños, los llevaba a la escuela, los preparaba, el lonche, en la mañana me iba a hacer ejercicio, trabajaba en cositas aquí y allá pero era más largo. Antes del programa todos teníamos como que si la reunión todos para hablar de lo que había sucedido en el show anterior, de lo que viene en el próximo show, a veces ni siquiera iba por los niños a la escuela, los veía en él ratito de la mañana cuando los alistaba y cuando los llevaba, me despedía de ellos para la escuela, ya no los veía hasta el día siguiente. Cuando llegaba a mi casa, ya estaban dormidos, entonces eso a mí era una cosa de que: “Es que no es posible ¿yo como voy a ver a mis niños un ratito en la mañana? esto no puede ser”… A veces también había grabaciones sábados, los domingos, con un compromiso, con una fiesta aquí y allá.

Ahora la diferencia es que sí mi rutina en la mañana vuelve a ser la misma, pero yo voy por los niños a la escuela, yo me regreso con los niños a casa, abro su mochila, veo comieron o no, les doy la comida, vemos la tele un rato, los cambios, a lo mejor los meto a bañar, y ya a lo que es la tarde me preparo y me voy al canal. El programa a veces como puede ser un poquito más largo, puede ser un poquito más corto, no es como que cien por ciento en vivo, a diferencia de ‘Despierta América’, entonces a veces suceden cosas que si no yo llegó el flechado, el amoroso, y se puede tardar o a las 7, 7:30 PM (no debería decir esto), ya estoy de regreso a casa, veo a los niños. Ellos me dijeron: “Si tú quieres, puedes traer a tus hijos cuando quieras”, obviamente yo no los voy a llevar todos los días porque no es una guardería, no es Play Day… En 10 semanas más termina ‘Enamorándonos’, lo que es la temporada, entonces yo dije que necesitaba el tiempo sí para ajustar mis horarios porque también en la boutique comenzó a crecer, gracias a Dios.

-¿Qué descubriste en estos 9 meses fuera de ‘Enamorándonos’?

Ana Patricia Gámez: Que todo es posible cuando una busca como que ese tiempo y esa organización, el que hay que atrevernos, como dices tú, no tener miedo, a ser valientes, y realmente siento que en este tiempo maduré mucho, me di cuenta de muchas cosas que a veces yo accedí a hacer y no me hacían feliz, ni iban conmigo, lo hacía simplemente por dar gusto a los demás. Aprendía a valorar más el tiempo, al darme cuenta que pues el ser madre realmente es una tarea que todos los días uno aprende y que dice: “es que el día de mañana lo puedo hacer mejor, y si lo voy a hacer mejor”… No es fácil criar a los chiquitos, tengo el apoyo de la familia también de mi esposo, y digo la familia de mi esposo porque la mía vive en México, mi mamá me acompañó 2 semanas, junto con mi hermana…Viajé mucho, estuve también con mis proyectos, pero al final del día el mayor aprendizaje es el encontrar la felicidad y el balance que es muy difícil, pero saber que también no todos los días van a ser ni felices, ni contentos, todas las cosas pueden suceder en un día, o sea tener como ratos que te sientes bien, ratos que no y que así es la vida, la felicidad nunca es completa y eterna.

-Recién decías que tu esposo te dijo: “¿Estás preparada para el odio?”… Para muchos saliste como Cinderella, y volviste como Cruella Deville, ¿cómo lo sientes tú hoy al ver todas las respuestas de la gente, las positivas y las de este tipo?

Ana Patricia Gámez: Yo lo veo como que es parte del trabajo, estoy en un medio donde obviamente es masivo, es nacional el programa, soy figura pública desde el 2010, a lo mejor ni tan internacional, ni tan conocida en otros países, pero al final del día soy figura pública, y lo que yo le dije en aquel momento que no entendía mucho mi esposo su pregunta, es que desde el 2010 digamos que uno se va haciendo una capita y el grosor va aumentando. Hablaron cuando tomé la decisión de irme, como no van a hablar nuevamente, y es más que respetable las opiniones, pero te puedo decir que yo duermo tan tranquila, que yo no he hecho ningún mal, ningún daño a nadie, y al final del día es lo más que me da tranquilidad, saber que yo en las noches llegó de mi trabajo, veo a mi familia y que duermo tan profundo. La gente va a hablar, y de todos hablan en algún momento, a menor o mayor escala pero si eso nos va a afectar, nos va a quitar la tranquilidad y la paz, yo no estuviera en este medio, ni tuviera redes sociales, ni trabajara en televisión.

-¿En algún momento te afectó?

Ana Patricia Gámez: Claro, mucho, muchas veces y muchas ocasiones, pero sobre todo cuando tocan la familia, porque si bien uno puede recibir ataques uno mismo, pero cuando atacan a otras personas de las cuales tu amas y quieres y proteges y que no tienen nada que ver con lo que tú haces, pues de ahí es donde dices llegue a afectar pero uno madura, eso también es parte de la madurez emocional, he hecho mucho trabajo mental, iba a ser parte de lo que es esta profesión siempre. Me afectaba más antes que cuando mi mamá, mi papá veían pues esos ataques y me dicen pero es que no es cierto.

¿Cómo es ese el click de pasar de uno tener que acomodarse a un contrato, a una propuesta, a uno decidir acomodarlo a su vida?

Ana Patricia Gámez: ¡Es una realización!… Durante los 10 años que yo estuve siendo parte de Univisión, llegó un punto en mi carrera, y esto no muchas personas lo saben. Cuando tu trabajas en televisión se supone que va aumentando, aumenta la inflación, aumentan los gastos, aumenta todo, pero llegó un punto en mi carrera que me dijeron: “Ana Patricia, te vamos a reducir su salario un 40%, tú sabes que la televisión ha cambiado, no hay mismo cantidad de patrocinadores, ni dinero que ingresa a la compañía, no podemos pagar más, pero también ya vamos a reducir los días que vas a trabajar, en vez de 5, vas a trabajar lunes miércoles y viernes”, te estoy hablando de ‘Despierta América’. Y yo dije, me van a quitar dinero pero me van a quitar también pues obligaciones de trabajar, en ese entonces yo ya tenía mi tienda, siempre le busco el lado positivo a todo, porque si me voy al negativo uno se sale del hoyo.

Les dije a mi esposo: “Está bien, no pasa nada, me dedico más a la tienda y ahí busco el balance en compensar este dinero que me están quitando que era 40%, es casi la mitad”. Lo analizamos nuevamente y yo dije, “¿Sabes qué? A mí no me conviene salir de estar 5 días al aire, y estar a 3 porque yo tengo patrocinadores, tengo contratos y los voy a perder, yo te sigo trabajando los 5 días aunque tú me quites el 40% de mi salario”. Pasó así un par de años, y eso también me enseñó muchísimo, porque yo me reté a buscar ese dinero de otras fuentes y llegó y no solamente eso, llegó más, ¿por qué? Porque yo comencé a trabajar más y el darme cuenta de que así como el día de hoy me están quitando salarios y días en la televisión, el día de mañana me quitan todo y yo voy a salir sin nada. No podía quedarme así, con ese miedo, con ese servidumbre de mañana me corren o mañana la empresa le va todavía peor, y me quedo sin trabajo, sin un salario fijo.

Ahí es cuando yo comencé a crear muchos cosas o maneras de tener un ingreso extra… Para regresar nuevamente ahora, como decimos en México, “tienes la sartén por el mango”, entre comillas, porque obviamente también pues uno no se puede poner a exigir, pero hablando con una persona que siempre me ha aconsejado en el medio, que no puedo decir que es mi manager, una persona en la cual yo confío, porque tiene muchos años en esta carrera, ella me dijo: “Ana, pon un balance ¿tú estás queriendo regresar por el dinero o por el tiempo?, tú no estás negociando dinero, tú estás negociando tiempo porque yo me doy cuenta que esta carrera a ti te apasiona, te gusta aunque tú en algún momento hayas sentido que no, créeme que yo te conozco, te he visto todo lo que has hecho en comerciales, y tu negociación aquí en este contrato nuevo no es el dinero, es el tiempo”… Ahí lo comprendí, entonces que es por eso del ajuste de los horarios y todo.

-Lo que más nos preguntamos todos es ¿qué sentiste con respecto a Karina Banda? En tu podcaste contaste que hablaste con ella y que nadie le saca el trabajo a nadie, pero es una situación difícil para ambas, tú le diste una oportunidad y de repente vuelves y se va a un reality que no es lo mismo…

Ana Patricia Gámez: Los cambios muchas personas piensan que nosotros las tenemos qué depende nosotros, sino era yo a lo mejor hubiese sido otra persona, y ella y yo hablamos, como lo comenté en el podcast, porque ahí hablaba corazón abierto, sin filtro como saben. Ella me dijo, “Ana, no hay que estar incómodas, sabemos que el exterior puede ponernos esta presión pero yo pasé es lo mismo, cuando trabajaba en Sacramento, un jefe me ofreció el puesto de una quien era mi amiga”… Lo mencionó así porque no es que Karina y yo, a pesar de ser colegas, nunca tuvimos que si esa amistad o esa complicidad de colegas porque realmente nunca trabajamos juntas de la mano, como te podría decir de Francisca (Lachapel). Me dijo (Karina), “yo pasé por esto hace muchos años, y yo pensé en rechazar ¿Por qué? porque ella era mi amiga, y el jefe me dijo mira esto es un negocio, esta es una profesión y estoy seguro que si esta oportunidad se hubiera presentado a tu amiga, ella no la iba a rechazar porque es trabajo”. Ella lo comprendió y aceptó la oportunidad. Vamos a seguir trabajando juntas porque ya ella va a estar en la isla, va a estar en el reality de ‘Enamorándonos’, y créeme que en ese sentido ambas hemos tenido nuestras conversaciones en muchas ocasiones ¿por qué? porque la gente siempre busca poner en competencia, poner como que si ella es mejor o ella no, y esta lo hace así o ya, y me han pasado y ya estoy acostumbrada desde ‘Nuestra Belleza Latina’, no solamente con las candidatas, con las reinas, con cualquier persona, yo siento que siempre hay personas y no todos porque no puedo generalizar, que buscan la guerra, la sangre como dicen que el poner en contra siempre a 2 mujeres, y no tanto por los hombres, bueno a Cristiano Ronaldo y a Messi sí.

– ¿Qué le dices al público que te apoya y que algunos hasta volvieron, otros se quedaron y están contentos, y al que se siente traicionado, y te lo refleja un poquito en la caída del rating?

Ana Patricia Gámez: Bueno la caída del rating no siento que sea porque regresé o porque no regresé, porque ‘Enamorándonos’ es un programa que sube y baja, hemos tenido días muy buenos que hemos llegado muy alto, otros días que bajan, fútbol, lo que tú quieras… Pero al final del día, mi mensaje para todos es el mismo, primero agradecer a quienes me han apoyado en todos los momentos, a quienes también han criticado, a quienes se han quedado, a quienes se han ido, porque de alguna u otra manera yo he recibido su tiempo, su atención, el que vayan y me vean en un programa o vayan y me sigan en las redes sociales o que tomen de su tiempo para dejarme un comentario, eso siempre se lo agradezco porque el tiempo de cada persona es muy valioso y sé que hay personas que me han apoyado en todas las circunstancias de mi vida o de todo en mi carrera, mi profesión o emprendimientos. El mensaje más importante para mí es que todas las personas se quiten el miedo, se quiten el miedo de tomar decisiones, de arriesgarse, de querer hacer algo, ya sea miedo a fracasar o miedo de que te van a criticar o que van a decir o tu familia o tu pareja disfrutamos muy poco la vida. Ahora a mi la verdad cada vez menos cosas me dan miedo, mi único temor es perder a mis seres queridos, y ya he pasado por eso, y he aprendido a superarlo. La vida es una, no sabemos hasta cuándo la vamos a tener para disfrutarla, así que lo importante, es disfrutar, atreverse a vivir el día como si fuera el último.

