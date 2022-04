Ariadne Díaz y Marcus Ornelas celebran su séptimo aniversario de bodas con un tatuaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este 17 de abril Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se encuentran celebrando su aniversario de bodas número siete, por lo que decidieron sellar su amor con un tatuaje.

La pareja de actores se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues además de llevar una exitosa carrera, también han logrado formar una hermosa familia junto a su hijo Diego. Es por ello que, para celebrar sus primeros siete años de feliz matrimonio, la actriz mexicana decidió sellar su amor tatuándose la inicial del nombre de su esposo.

La idea surgió minutos antes de su aniversario de bodas durante la fiesta de cumpleaños de José Eduardo Derbez, en donde hubo tatuadores que llegaron para complacer a los invitados.

El momento fue dado a conocer por la protagonista de ‘Tenías que ser tú’, quien compartió con sus seguidores de Instagram que sellaría su amor tatuándose una “M”.

“M de este señor latoso que estamos cumpliendo siete años“, se escucha decir a la actriz poco antes de ponerse en manos del experto en tatuajes.

Enseguida confesó que lo peor no era sentir el dolor de la aguja en su piel, pues lo que realmente le importaba era saber que llevaría plasmado en su cuerpo el nombre de su pareja.

“El dolor es lo que menos me importa, el saber que voy a tener para toda mi vida una M“, sentenció.

Además de la demostración de amor, ambos intercambiaron románticos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde recordaron parte de lo que han vivido a lo largo de casi una década de amor.

“7 años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar, te amo y aunque en la vida real (a diferencia de en Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión… te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia… Muito amor envolvido en nuestras vidas. Te amo Almeida”, escribió la famosa junto a una serie de fotografías. View this post on Instagram A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz)

Por su parte, el galán brasileño añadió en su perfil social una selección de fotografías que acompañó con el breve mensaje: “¡Feliz aniversario, mi amor! 7 añotes y contando. Te amo“. View this post on Instagram A post shared by • Marcus • (@marcusornellas)

