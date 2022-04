Ariadne Díaz regresa a las telenovelas con ‘Vencer la Ausencia’ tras 4 años fuera de TelevisaUnivision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ariadne Díaz regresa a las telenovelas y ya fue confirmada para la telenovela “Vencer la Ausencia”. El último melodrama de TelevisaUnivision en el cual Ariadne participó fue “Tenías Que Ser Tú” en el 2018. En esta nueva producción, Díaz regresará con la productora Rosy Ocampo con quien realizó la exitosa “La Doble Vida de Estela Carrillo (2017)”.

“Vencer la Ausencia” se trata de un nuevo capítulo de la saga “Vencer” que centra su historia en las problemáticas de 4 protagonistas mujeres. El público ha hecho de un éxito entregas como “Vencer el Miedo”, “Vencer el Desamor” y “Vencer el Pasado” y “Ausencia” tendrá a Ariadne en el personaje de Julia. La actriz compartirá créditos con actores como Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Laura Carmine, David Zepeda, Danilo Carrera, Alexis Ayala, Mariana Garza, Felipe Nájera, entre otros.

Ante al anuncio de que Ariadne se unía al elenco de “Vencer la Ausencia”, la actriz puso en Instagram: “Después de algunos años y con todo el amor del mundo les cuento que estoy de regreso en [TelevisaUnivision] de la mano de mi querida productora [Rosy Ocampo] y un elenco espectacular“.

Ariadne Díaz era uno de los nombres confirmados para la telenovela ¿Qué le Pasa a Mi Familia? del productor Juan Osorio. Sin embargo, a última hora, Díaz dijo que no estaría en el melodrama que terminó protagonizando Eva Cedeño y Mane de la Parra.

“Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí”, Díaz dijo en un Instagram Live con el productor. “Por alguna razón no se dieron las cosas. Tú sabes que yo tenía ahí unos proyectos que estiramos, intentamos… nunca lo voy a olvidar Juan como me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y poder trabajar juntos pero fue inamovible. Tú proyecto tiene muchas locaciones y yo no podía estar yendo y viniendo por eso otro que ya tenía firmado”.

Después Ariadne fue uno de los nombres confirmados para “Malverde: El Santo Patrón”, la telenovela de época que protagonizaría Fernando Colunga. Sin embargo, ante la salida de Colunga a última hora, Ariadne también anunciaría que salía del proyecto. Los personajes los terminaron haciendo Pedro Fernández y Carolina Miranda.

Ariadne confesó que la salida de Colunga fue quien hizo que ella se bajara de la serie diciendo, “Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales, entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista pues decidí también bajarme del barco, esa es la realidad“.

