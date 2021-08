Tachan de grosera a Ariadne Díaz y ella se defiende: “Yo también tengo derecho de contestar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque es una de las actrices más queridas de la televisión, Ariadne Díaz recibió fuertes críticas en redes sociales luego de responder a una seguidora que le sugirió cambiar el tono de su cabello para resaltar el color de sus ojos.

Tras su participación en la telenovela ‘Tenías que ser Tú’ en 2018, la actriz ha decidido retirarse de la pantalla por un tiempo para dedicarse por completo a su familia, sin embargo, se ha mantenido muy activa en redes sociales, una de ellas Instagram, en donde actualmente tiene cerca de 5 millones y medio de seguidores.

Pero fue hace unos días cuando provocó todo un escándalo debido a la respuesta que le dio a una seguidora, quien le aconsejó cambiar su color de cabello para que lucieran más sus ojos claros.

“El negro te quedaría mejor o un rubio por el color de tus ojos“, escribió la fan. A lo que Ariadne respondió: “Ah ok, pero no ando haciendo encuesta“.

Tras esta reacción, otros fanáticos se le fueron encima asegurando que fue muy grosera con su expresión. Por lo que, ante la polémica, Díaz realizó un nuevo video para aclarar la situación.

“Me di cuenta que se armó un relajo ahí porque que si yo fui grosera de ponerle eso. A ver, yo les agradezco todos sus comentarios, los buenos y los malos; los malos los bloqueo y ya. Cuando realmente son insultos o cosas feas o negativas los bloqueo y ya”.

Destacando que no solamente las figuras públicas tienen problemas con los comentarios ofensivos, y que lamentablemente se ha convertido en una práctica común, pero ella no está dispuesta a permitirlo.

“Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda. La opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal. Entonces, todo el tiempo que traiga el pelo naranja o zanahoria, tienen que opinar que cuál otro se me ve mejor. Es que no me importa si se me ve mejor o peor“, dijo a través de las historias de la misma red social.

Finalmente, la estrella de ‘La Doble Vida de Estela Carrillo’ reiteró que no dejará de responder a sus seguidores y a quien no le guste, puede dejar de seguirla: “Ustedes tienen derecho de opinar y escribir lo que sea, yo también tengo derecho de contestar y creo que esa es una parte de las rede sociales que todos tenemos que comprender. Quien no quiera que le comenten en la foto, bloquea comentarios, quien no quiere que le respondan a un comentario, no comenta. Si te ofende lo que la actriz pueda decir la dejas de seguir“.

Tras la sugerencia de cambiar de look, Ariadne aceptó que muy pronto lo hará, ya que se tiene que retocar las raíces cada 15 días y le da flojera: “próximamente regresaré a mi color castaño“, concluyó.

También te puede interesar: