Ariadne Díaz confiesa por qué decidió renunciar a la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’

Tras darse a conocer la salida de Fernando Colunga de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, Ariadne Díaz decidió renunciar al proyecto, así lo confesó a través de sus redes sociales.

La actriz finalmente rompió el silencio la tarde del pasado sábado 27 de febrero, durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde habló por primera vez de su salida del proyecto en el que compartiría los créditos estelares con Fernando Colunga.

En la charla, la protagonista de ‘La Doble Vida de Estela Carrillo’ y ‘Tenías que ser tú’ confesó que decidió renunciar a la producción porque no sabía quién sería el nuevo protagonista:

“Porque en ese momento mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales, entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista pues decidí también bajarme del barco, esa es la realidad”, explicó la estrella de televisión, quien recordó que en aquel momento era todo muy incierto y no se sabía con certeza quién llevaría el rol principal de la historia de Telemundo.

La decisión fue tomada antes de que se confirmará la participación estelar de Pedro Fernández, quien dará vida al polémico y venerado personaje de Jesús Malverde.

“Entrar a un proyecto con ojos cerrados, no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo que no es tu compañero protagonista, que es el protagonista de un proyecto tan grande, tan importante y que todo el peso recae sobre él“, aseguró la actriz de 34 años.

Ariadne confesó que no se sentía cómoda con la falta de información, por lo que siendo fiel a sus convicciones decidió salir.

“Ante la incertidumbre decidí no estar más. Es algo que me prometí a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda en muchos sentidos, uno de ellos es tener la información completa“, destacó antes de finalizar con este tema.