Ariadne Díaz está desconsolada después de que un cocodrilo devorara a su perra

El mundo animal cada vez es más insólito y prueba de ello fue el reciente momento que vivió la actriz mexicana, Ariadne Díaz, quien compartió en redes sociales una triste noticia, ya que su perrita Tacha fue atacada y devorada por un cocodrilo.

“Nunca imaginé que ayer sería su último día en ese mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaría. Te amo, Tacha”, mencionó la actriz en su cuenta de Instagram, lo cual acompañó con una foto de su mascota.

Posteriormente, detalló que mientras regresaban a casa de la playa, a una cuadra de donde vive un cocodrilo la atrapó y “en un segundo Tacha ya no estaba”.

Tras lo sucedido pidió que se extremen precauciones en dicha área, porque ha encontrado cocodrilos afuera de su casa, en la playa y hasta en el mar: “Mi amada Tacha, tantos años juntas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas, tantos regaños, tanta comprensión mutua sin palabras”.

Cabe señalar que Ariadne compartió un video y fotos junto a Tacha en la última semana de noviembre en la que se le ve abrazando a su mascota. “En todas las fotos salimos como aferradas la Tachis y yo”, describió la actriz.

Lo cual era las imágenes más recientes que había compartido la actriz y que sin imaginarlo, como lo mencionó en sus historias, significó el último video que se tomó junto a su perrita tras el lamentable accidente que sufrió la mascota.

¿La boda sigue en pie?

La actriz comentó ante los medios de comunicación su deseo de casarse con Marcus Ornellas, luego de que fue en el 2018 cuando el también actor le dio el anillo de compromiso.

“Moléstenlo a él, porque miren anillo, ya estoy yo muy puesta, más bien él que se decida, exacto, hashtag o 01800 voten sí o voten que sea acá -en México- o en Vallarta o así”, refirió la actriz, previo a un evento navideño que se celebró en la Ciudad de México.

Asimismo, la protagonista de varias telenovelas como “La Malquerida”, destacó que para ese día tan especial como lo es su boda, sea una fiesta muy íntima.

“Yo no lo he idealizado, no te puedo decir que sea el tipo de mujer que de chiquita soñaba con ese momento, no, pero sí es un momento que imagino y espero que sea con gente muy querida, algo muy chiquito, a mí no me gusta, así como las fiestas multitudinarias”.

