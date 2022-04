Esta es la carta de tarot para la semana del 18 al 24 de abril 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Tres de Oros

1. Tres de Oros: Será una semana en donde tus sentidos están muy agudos y podrías tener una revelación del cómo será el futuro cercano con relación al dinero y el trabajo. Son días de equilibrio profundo, de una seguridad absoluta en cada decisión que tomes. Tendrás a muchas personas apoyándote sin condiciones, el apoyo es por confiar en tus grandes capacidades. Es momento de hacer equipo si quieres seguir creciendo, es momento de ofrecer tu conocimiento a los que te rodean para que también tengan armas para su propio crecimiento. Cualquier cosa que te inquiete estos días podrá ser resuelta, así que no te preocupes de más. El brillo que desprendes esta semana puede causar alguna envidia, así que trata de no alardear mucho. No descuides el ejercicio, es importante para seguir manteniendo una buena y elevada vibración.

2. El Hierofante

2. El Hierofante: Serán días de escuchar hablar de tus ancestros, de lo que hicieron y pasaron para que hoy tu estés en esta vida, en este lugar y en este tiempo, tendrás que atender y trabajar con esa energía ancestral que te hará comprender mucho de ti y tu familia. Que nada te impida seguir en la búsqueda de tu espiritualidad, en búsqueda de una reconexión divina, pero tampoco abuses, todo tiene un equilibrio, no te dejes deslumbrar por falsas expectativas, utiliza tu intuición antes de dejarte llevar. Que tu maestro de camino lo designe el corazón, el alma. Es momento de retomar estudios, o de terminar lo pendiente con referente a la escuela, estos días la energía te puede empujar a por fin concluir años de decidía en lo escolar.

3. El Carro

3. El Carro: Semana de definición, tendrás que definir cuál de todos los caminos que tienes enfrente es el adecuado, tendrás que tomar una decisión ya, porque la vida no te espera más, estos días tienes que resolver cada encrucijada y empezar a caminar a pesar de ir contra viento y marea, no hay vuelta atrás. No descuides tu matrimonio o a tu pareja por estar absorto en tus inseguridades e indecisiones, ella o él no tienen la culpa de tus sensaciones, así que date un tiempo y pasea, escucha, consiente. Serán días de grandes esfuerzos, pero tienes la energía física para sortearlos de la mejor manera. No comentes con nadie tus decisiones o la energía se puede coartar y no cumplirse tu cometido. Cuida de tu sistema respiratorio, puedes sentir un malestar, pero es emocional por tener que tomar decisiones importantes estos días.