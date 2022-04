Óscar de la Hoya quiere dinero y propone una pelea Errol Spence Jr. vs Vergil Ortiz; el ‘Truth’ le deja las cosas claras

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que el pasado sábado Errol Spence Jr. vapuleó y superó con claridad al cubano Yordenis Ugás, se puso sobre la mesa en el mundo del boxeo un posible pleito contra Terence Crawford para la unificación completa de todos los cinturones de peso wélter.

El choque podría ser el definitivo para proclamar al mejor pugilista de peso wélter; Crawford tiene en su posesión el de la Organización Mundial de Boxeo (OMS)… Pero con este pleito no parece estar muy de acuerdo el retirado boxeador y actual promotor Óscar de la Hoya, que una vez más uso su perfil en Twitter para manifestarse al respecto.

Imagine if Al Hamon let’s @ErrolSpenceJr fight @VergilOrtiz and I stage it at Dallas Cowboy stadium or Vegas @AllegiantStadm — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) April 17, 2022

“Al Hamon, imagina un Errol Spence Jr. vs. Vergil Ortiz, y lo organizo en el estadio Dallas Cowboy o Las Vegas”, dijo el presidente de Golden Boy Promotions en un tuit que rápidamente ganó mucha interacción de fanáticos del deporte.

La respuesta de Errol Spence Jr.

A pesar que los promotores y todas las personas ligadas al boxeo y que se encuentran fuera del ring disponen de las peleas, al final es el propio pugilista quien toma la decisión.

Cuando noqueó al cubano Ugás, Spence Jr. fue muy claro al tomar el micrófono en plena celebración por su gran victoria: “Todos saben lo que quiero. ¡Quiero a Terence Crawford! (…) ¡Esa es la pelea que quiero! Voy por ese maldito cinturón”, dijo el estadounidense exaltado, saboreando las mieles del triunfo tras unos largos 17 meses alejado del cuadrilátero.

Por esta razón, el de Long Island no dudó en responder el reto a Óscar de la Hoya:

“Imaginate si digo que no. Solo tengo interés en una pelea y no está contigo” si dijera NO, solo tengo interés en 1 pelea y él no está contigo”

Imagine if I said NO I only have interest in 1 fight & he’s not with you 😐.. https://t.co/3jbj505KhH— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) April 18, 2022

A través de sus redes sociales, ‘The Truth’ también ha compartido cómo sigue su proceso de recuperación –mientras Ugás sigue con una terrible lesión– tras su último choque y lo contento que se encuentra por el resultado, a pesar de su larga ausencia en la que estuvo involucrado un traumático accidente con su Ferrari. 17months out the ring I did ok I’ll be a lot better next time— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) April 18, 2022

El récord de Errol Spence Jr., de 32 años, quedó en 28 victorias, 22 de ellas por la vía rápida del nocaut, y sigue invicto porque aún no registra derrotas o empates.

