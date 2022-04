“Es que es tirar mierda por tirar mierda”: Gerard Piqué explota y cuenta su verdad sobre los audios filtrados en los que negocia ganancias de $25 millones de dólares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que se dieran a conocer los audios en los que Gerard Piqué intenta convencer a la Real Federación Española de Fútbol (FREF) de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí para obtener ganancias de más de $25 millones de dólares, el futbolista ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que las grabaciones fueron sacadas de contexto, que no reveló nada nuevo y que no incurrió en ningún acto ilegal.

“Si ellos (Real Madrid) por 8 (euros) irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça. A los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le decimos que si no, el Madrid no va y le sacamos un palo más o dos palos más”, se escucha decir a Piqué en una de las principales conversaciones reveladas hace unos días.

Parece que en @elconfidencial tienen material de sobra para la información tan sorprendente que hoy han sacado. Aquí un audio de Piqué en el que estaría hablando con Rubiales. pic.twitter.com/HDPAhrfJ2H — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 18, 2022

Luego del escándalo que generó esto, Gerard Piqué explotó en su conferencia y acusó a los medios de querer hacer un escándalo donde no lo hay: “Es que es tirar mierda por tirar mierda”, dijo y detalló sus argumentos.

De entrada, explicó que él está “limpio” y que este nuevo formato de llevar el torneo a otras latitudes ha sido un éxito mediático, deportivo y económico para todos.

“No tengo nada que esconder y todo lo que hacemos en Kosmos, a título personal, me siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular”, explicó. Cabe recordar que Kosmos es la empresa de la que es socio y con la que maneja el tema de la Supercopa de España.

“Al aceptar este cambio formato (la Federación) nos firmó mandato en el cual nosotros podemos ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España, Arabia Saudí no era la única, en su momento estaba Estados Unidos, Miami, estuvimos hablando con Sony para hacer algo ahí. Al final decidieron ir a Arabia Saudí”, continuó.

Sobre lo que circuló en la prensa de que él no debió ser quien llevara las negociaciones, declaró que no hay ninguna prohibición al respecto, que no debe haber escándalo por la comisión de Kosmos y que tampoco es ilegal que un jugador en activo haga negocios con la RFEF. También insistió en que esto no es novedad, ya que el tema de las ganancias fue algo público desde hace 3 años.

“Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa y en vez de investigar esto, que es lo ilegal, vamos a hablar de la comisión. Este es un tema que ya salió 2019 que Kosmos iba a cobrar una comisión de 4 millones cada año y no fue noticia y ahora en 2022 se filtran estos audios”, concluyó.

"Aquí lo único ilegal es que se han filtrado unos audio y no hay que ser muy listo para saber quién puede estar detrás…"



📺 Gerard Piqué, EN DIRECTO | Todo sobre los audios de Rubiales y la Supercopa de Españahttps://t.co/pOLLMHQQGh pic.twitter.com/5M5QIGdvaZ — MARCA (@marca) April 18, 2022

