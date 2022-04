Revelaron audios de Gerard Piqué con la Federación de España para ganarse más de $25 millones de dólares con la Supercopa en Arabia Saudí

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El portal El Confidencial ha revelado una serie de audios y documentos en el que se obtuvieron declaraciones de Gerard Piqué, actual jugador del FC Barcelona y Luis Rubiales, Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ganar varios millones de dólares con la realización de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El presidente de la Federación de España presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros ($25.98 millones de dólares) por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato.

“Si ellos (Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça. A los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le decimos que si no, el Madrid no va y le sacamos un palo más o dos palos más”, dice Piqué en una de las conversaciones reveladas.

Otra de las conversaciones filtradas es que en caso de la negativa de Arabia Saudí, Piqué y Rubiales habían acordado hacer el torneo en una sede española, y que se jugara en el Camp Nou. Entre ambos armaron una estrategia para que el Madrid se negara y jugara en la casa del FC Barcelona.

“A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos”, señala Rubiales, según desvela El Confidencial.

Un audio de Rubiales hacia Piqué lo felicita el 15 de septiembre de 2019, no por un partido sino para decirle que es oficial el contrato con Arabia Saudí para hacer la Supercopa de España en Riad y el dinero que se llevan ambos por esto.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”.

