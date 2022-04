Frida Sofía recuerda abuso que sufrió por parte de Enrique Guzmán: “Ese puerco me tocó”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los próximos días Frida Sofía regresará nuevamente a la Corte de Estados Unidos debido a las acusaciones que enfrenta por alterar el orden público y oponerse a un arresto el pasado mes de enero, pero aun en medio del escándalo, asegura sentirse en paz y confiada, dejando claro que no le preocupan los problemas legales que todavía sostiene con su familia materna.

Fue durante un encuentro con ‘El Gordo y la Flaca’, en donde la hija de Alejandra Guzmán confesó que no le preocupan las acusaciones de las que ha sido objeto en meses recientes, pues confía por completo en la justicia divina.

“Estoy tranquila. El que nada debe, nada teme, nunca. El de allá (arriba) sabe”, dijo la influencer.

En cuanto al arresto que enfrentó a inicios de 2022 por alterar el orden público en un restaurante de Miami, Florida, revela que hasta el momento no se han mostrado pruebas en su contra, pues el policía que la arrestó no ha logrado comprobar su mal comportamiento.

“No están las imágenes, me encantaría verlas. También como policía tienen que prender la camarita ¿No? Acuérdate que todo sale en la cámara”, destacó.

Pero estos no son los únicos problemas legales que enfrenta la cantante de 30 años, pues todavía tiene pendiente la demanda en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien señaló por supuestamente haber abusado de ella cuando era una niña; acusaciones que, a pesar de lo delicado, volvió a recordar ante la cámara de Univision.

“La verdad es que me costó tanta energía, en primera la humillación para decir lo que me pasó que la verdad es que no es algo bonito decir que me tocaron cuando tenía cinco años sí suena fuerte. Pero lo vuelvo a decir: ese puerco me tocó a mí cuando yo tenía cinco años y nunca se me va a olvidar. Nunca en la vida va a pasar por sí el de allá arriba.

Y aunque no quiso revelar en qué va la demanda, afirma que todavía falta un poco más de tiempo para que paguen por el daño que le han provocado, pues “se tarda la justicia divina“.

Frida Sofía recuerda a su hermana Natasha

Frida Sofía todavía no logra reponerse a la muerte de su hermana Nastaha Moctezuma, quien considera se ha convertido en un ángel que la cuida en todo momento.

“Es mi ángel y me protege contra cualquier cosa, contra todos. Literal es mi… aquí la tengo, este es su collar lo cargo conmigo siempre y ella sabe todo“, expone.

Y revela que Alejandra Guzmán nunca se puso en contacto con ella para darle el pésame, pero ese es un asunto que tampoco le importa.

“No, nunca (la llamó). Yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero yo me represento sola, no tengo ningún problema”, detalla.

