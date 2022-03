Alejandra Guzmán revela que toma terapias con un neuropsiquiatra tras problemas con Frida Sofía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Debido al distanciamiento que mantiene con su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán confiesa que ha tenido que recurrir a la ayuda profesional, debido a que habría perdido la alegría por vivir y la fe.

En 2021 Frida Sofía sorprendió al denunciar públicamente que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, abusó de ella a muy temprana edad, señalamientos que provocaron una dolorosa ruptura familiar que finalmente acabó en los tribunales.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sin embargo, dicho enfrentamiento habría provocado graves problemas de salud para la intérprete de “Eternamente bella”, quien durante una reciente conferencia de prensa reveló que se vio obligada a buscar ayuda profesional tras tocar fondo.

“Yo ya he tocado fondo en distintos rubros, pero el pedir ayuda es de grandes, el saber decir: ‘ok, necesito volver a ser yo, volver a sentir alegría por la vida‘, y eso es lo que estoy haciendo, y es un recuento, pero creo que todo pasa por algo y todo lo que me ha pasado en la vida al final lo enfrento y aprendo más de mí y me ha servido como recordar toda esa grandeza de vida que he tenido”, respondió.

Y ahora que está en preparativos para regresar a los escenarios con su próximo concierto en la arena Ciudad de México y con la gira Perrísimas junto a Paulina Rubio, la rockera confiesa que, aunque han sido pocas las veces que ha experimentado episodios de depresión, también ha logrado recuperar la tranquilidad gracias a las terapias con especialistas.

“Raras veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra, y ahorita por eso me ven diferente, porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando, estoy haciendo todo lo posible para estar en paz”, señaló.

Durante la misma conferencia de prensa que fue retomada por el programa ‘Ventaneando’, la hija de Silvia Pinal también habló de la relación que mantiene con sus hermanos, en donde Alejandra Guzmán hizo una cruda confesión en la que estacó que se lleva mejor con Luis Enrique Guzmán debido a que es “su hermano de sangre”, a diferencia de la actriz Sylvia Pasquel.

También te podría interesar:

–VIDEO: Alejandra Guzmán hace cruda confesión sobre Sylvia Pasquel “Mi hermano de sangre es Luis Enrique”

–VIDEO: Gaby Spanic y Sergio Mayer hacen equipo con otros artistas para exigir respeto a los medios

–Alejandra Guzmán recuerda su romance con Erik Rubín delante de Andrea Legarreta: “La ganona fuiste tú”