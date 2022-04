Paco Gabriel de Anda compara a Sebastián Córdova con Pedri, del FC Barcelona, y periodistas y aficionados se le van a la yugular

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La tarde de este martes Paco Gabriel de Anda encendió las redes sociales y se volvió tendencia debido a un comentario que realizó durante la emisión de Fútbol Picante, donde comparó a Sebastián Córdova con Pedri, del FC Barcelona.

Su argumento fue que el mediocampista de Tigres tiene un mejor golpeo de balón a distancia, ya que el blaugrana sólo ha marcado un tanto de esa manera, mientras que el jugador felino lleva varios, como aquel que le marcó a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Córdova no le pide nada a Pedri. ¿Cuántos goles tiene Pedri fuera del área? Uno. Fuera del área, el que acaba de hacer apenas, fuera del área. El único que tiene en su carrera con la pierna derecha, con la izquierda ni hablemos. Ahora, ¿Córdova cuántos tiene fuera del área?”, expresó De Anda, desatando tremendas reacciones, que empezaron con su compañero de set.

“Honestamente, para mí no hay punto de comparación entre lo que es Córdova y Pedri“, dijo de inmediato Mauricio Ymay, desmarcándose de la declaración que acababa de escuchar.

Instantes después, la avalancha de críticas comenzó en Twitter, por parte de diversos periodistas y aficionados al fútbol que encontraron el comentario bastante fuera de lugar .

¿En serio en México están diciendo que Córdova es mejor que Pedri? 😅 pic.twitter.com/tczVIx69Ah — ZABALIVE (@ZABALIVE) April 19, 2022

“Lo más ridículo de “comparar” a Córdova con Pedri no es hablar de sus respectivos niveles, el mayor error está en no identificar el perfil de jugador que es uno y otro. Es que no se parecen en nada. De ser ‘armador’ de juego a ser un ‘llegador’, pues hay mucha diferencia”, escribió Pepe del Bosque, de TNT Sports.

Por su parte, Juan Pablo Fernández, quien trabaja para ESPN y TV Azteca, también opinó: “Es una blasfemia futbolística, Pedri es top 10 del mundo hoy, fue MVP de la Eurocopa pasada, juega en la segunda mejor liga del planeta, es titular indiscutible del Barcelona y de una potencia como España, el tipo es un crack. Córdova es banca en la Liga MX”.

Es una blasfemia futbolística, Pedri es top 10 del mundo hoy, fue MVP de la Eurocopa pasada, juega en la segunda mejor liga del planeta, es titular indiscutible del Barcelona y de una potencia como España, el tipo es un crack. Córdova es banca en la Liga MX. Abrazo querido Pepe. — Juan Pablo Fernández (@JuanPabloFdz) April 19, 2022

Al respecto, también Martín del Palacio Langer fue contundente: “Más allá de nombres propios. Hoy en día ningún jugador de la Liga MX está al nivel de algún jugador de la rotación principal del Barcelona. Ni siquiera de Sergiño Dest. Decir lo contrario es clickbait o patrioterismo barato”, escribió.

Por otra parte, “El Ruso” Zamogily y David Faitelson coincidieron y retomaron ejemplos anteriores de comparaciones absurdas, además de que pusieron énfasis en que estos comentarios solo dan risa y no le hacen bien a ningún futbolista. De los creadores de “la Chofis tiene cosas de Messi” llegó “Córdova no le pide nada a Pedri”… Comparaciones que no le hacen bien a ningún futbolista.— Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) April 19, 2022 Alguna vez, Manolo Lapuente dijo: “Cuauhtémoc Blanco es mejor que Zinedine Zidane…”.

Después de eso, cualquier declaración o comparación, suena a un buen chiste…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 19, 2022

En cuanto a la afición hubo críticas más directas, incluso con burlas y ataques al analista. De anda diciendo que córdova es mejor que Pedro, no mames jaajajajjajaaj— ramon (@lrmf161982) April 17, 2022 Bendito el día que llegó @Alvaro10fidalgo al @ClubAmerica y borro a la mentira llamada Sebastián Córdova, un jugador frío, sin ambición, sin carácter.



Ahora quieren venir los vende humo a compararlo con Pedri, por comentarios así deje de ver esos programas hace años.— Juan Carp (@AZULKREMAS1916) April 19, 2022 Según deduzco, entonces Sebastián Córdova sería titular en Barcelona y Pedri suplente en Tigres?— Rafa Torres (@Patottas) April 19, 2022 Bajo la lógica estúpida de Paco Gabriel de Anda, si Cordova es mejor que Pedri, entonces Fidalgo está a la par de Iniesta.



Así de idiota se escucha, uno puede venir a decir pendejadas por acá en Twitter, igual es gratis pero a este sujeto hasta le pagan en ESPN por ello.— Iván Hernández 🦅 (@Osckar1916_) April 19, 2022

Para rematar, hubo quien metió en la ecuación al influencer gamer Ibai Llanos, que grabó un Tik Tok anotando un gol desde afuera del área en una cancha amateur y por ello el fan ironizó con que ya llevaba los mismos goles que Pedri. Ibai es igual de bueno que Pedri, llevan la misma cantidad de goles a fuera del área… Van a por ti Córdova

pic.twitter.com/eiqCsEGUmP— El Rojo (@ElRojoAbreu) April 19, 2022

También puede interesarte:

Sebastián Córdova sale abucheado por la afición y comentarista se burla de su pésimo partido

Michl Leaño se molesta con Chivas porque no ficharon a Sebastián Córdova

Tigres es más grande que Chivas: Sebastián Córdova le tira un dardo al Rebaño Sagrado