Sus más grandes rivales se unen a la pena: Manchester City y Liverpool FC le dan el pésame a Cristiano Ronaldo por la muerte de su hijo

Manchester City y Liverpool, máximos rivales de los Red Devils, han hecho los colores a un lado y se han unido a la pena que embarga a Cristiano Ronaldo y a su familia tras la muerte de su hijo, luego de que el futbolista del Manchester United revelara la terrible noticia en su cuenta oficial de Instagram.

Tanto los Citizens como los Reds manifestaron su solidaridad a través de redes sociales y enviaron el pésame a la familia por la sensible pérdida.

“Todos en el Manchester City les enviamos nuestro más sentido pésame a ti y a Georgina (Rodríguez)”, publicaron los Sky Blues.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. 💙 — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Por su parte, los Reds escribieron en su cuenta de Twitter algo muy similar: “Todos nosotros aquí en Liverpool FC les enviamos nuestro más sentido pésame a ti, a Georgina y a la familia”. All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022

Además de estos equipos, en las últimas horas también han enviado sus condolencias el Manchester United, la Premier League, la Selección de Portugal, el Real Madrid, La Liga y muchos futbolistas, exfutbolistas, personalidades del espectáculo y otros deportistas.

