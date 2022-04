Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reciben mensajes de apoyo por la muerte de su hijo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de que este lunes el futbolista Cristiano Ronaldo publicara la terrible noticia de que había fallecido uno de sus mellizos, la gente se volcó en redes sociales para enviar mensajes de solidaridad a la pareja, muchos de ellos fueron colegas del delantero del Manchester United , así como clubes, selecciones nacionales y ligas enteras.

“Tu dolor es nuestro dolor. Enviando amor y fuerza a ti y a la familia en estos momentos, Cristiano”, publicó la cuenta oficial del equipo al que pertenece el atacante portugués actualmente.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

“Mucha fuerza, Cristiano. La familia sportinguista está ustedes”, secundó el Sporting de Portugal, equipo donde CR7 dio sus primeros pasos. Muita força, @Cristiano 🙏 A família Sportinguista está convosco 💚 https://t.co/SGSPkF2gsP— Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) April 18, 2022

David De Gea, su compañero en los Red Devils envió un emoji de corazón a la pareja. ❤️ https://t.co/gb6NZs50NE— David de Gea (@D_DeGea) April 18, 2022

Por su parte, el Real Madrid no sólo publicó un mensaje, sino que emitió un comunicado para manifestar su solidaridad y enviar el pésame a la familia: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de uno de los hijos que esperaban nuestro querido Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez. El Real Madrid se une al dolor de toda la familia y quiere mostrarles todo nuestro cariño y afecto”, se lee en un fragmento. Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2022

Y La Liga de España, donde el ariete estuvo en los mejores años de su carrera, lamentó la noticia y envió sus condolencias:

“Lamentamos escuchar lo de tu pérdida. Les enviamos nuestras más profundas condolencias a ti y a tu familia”, publicaron.

So sorry to hear of your loss. We send our deepest condolences to you and your family.— LaLiga English (@LaLigaEN) April 18, 2022

También la liga inglesa, donde milita actualmente el astro portugués escribió: “Nuestros pensamientos y condolencias de cada uno en la Premier League están contigo y tu familia, Cristiano”. The thoughts and condolences of everyone at the Premier League are with you and your family, Cristiano.— Premier League (@premierleague) April 18, 2022

Finalmente, en los comentarios del comunicado de Instagram que hizo el propio Cristiano Ronaldo se manifestaron con mensajes de apoyo, el atleta Usain Bolt, así como la Selección de Portugal y los futbolistas Marcus Rashford, Álvaro Morata, Alex Telles y Lucas Vázquez, entre muchos otros. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

