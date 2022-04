Hulk se convierte de nuevo en papá, pero esta vez con la sobrina de su ex esposa [fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hulk es un pintoresco futbolista brasileño que se destacó por su fuerte pegada al balón. El ex internacional con la “Canarinha” jugó en Europa y disputó el Mundial de Brasil 2014 con su país. En la actualidad, el jugador del Atletico Mineiro es parte de una polémica relación con la sobrina de su ex esposa, pero esto no ha impedido que ambos presuman a su primera hija.

A través de las redes sociales, Hulk mostró a Zaya, una pequeña niña producto de la relación entre el mediocampista brasileño y su actual pareja Camila Angelo, sobrina de su ex esposa Iran Angelo de Souza.

“Bajo la bendición de Dios Padre Todopoderoso y de Nuestra Señora, nació nuestra pequeña Zaya. Zaya significa: ‘iluminado’, ‘suerte’, ‘flor que florece’. Y ella realmente viene a traer luz e iluminar cada vez más nuestras vidas”, fue el mensaje que compartió el brasileño a través de su cuenta de Instagram.

La cuarta hija de Hulk en un ambiente tormentoso

Durante los primeros meses de 2020 se confirmó la separación del futbolista e Iran. Nueve meses después, el futbolista contrajo matrimonio con Camila en medio de mucha polémica. Hulk tiene otros tres hijos, todos producto de la relación con su ex esposa. En este sentido, la pequeña Zaya tendrá tres primos-hermanos bastante cercanos.

No obstante, Hulk y su pareja han tenido que soportar los comentarios de Iran Angelo tras la ruptura y el anuncio de la relación del jugador con su sobrina. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad”, manifestó Iran en una entrevista difundida a principios de 2021. Iran Angelo, ex-esposa de Hulk Paraíba, quebra silêncio e desabafa no dia do aniversário da sobrinha: ‘Sepultei uma filha em vida’ https://t.co/yDYWaA8kui (Fotos: Reprodução/Instagram) pic.twitter.com/agMjPpFcXA— Hugo Gloss (@HugoGloss) September 7, 2020

