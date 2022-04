Johnny Depp declara que fue víctima de la violencia de su madre durante su infancia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Johnny Depp habló de su turbulenta infancia mientras testificaba en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. El actor de 58 años confesó que su difunta madre, Betty Sue Palmer, era “violenta” y “cruel” con él cuando era pequeño.

“El abuso verbal, el abuso psicológico, era casi peor que los golpes. Los golpes producían sólo dolor físico, el cual aprendes a manejar. Aprendes a aceptarlo. Aprendes a lidiar con él”, dijo. Algunos de los actos de violencia que Palmer infligía, según el actor, incluyeron lanzarle un “cenicero”, “un zapato de tacón” o “un teléfono”. Él aseguró que Palmer lo golpeaba a él y a sus hermanos en la cabeza y que “tenía la capacidad de ser muy cruel”.

El artista contó que su padre, John Depp Sr., “es un hombre muy amable”, “tranquilo” y “tímido” y “no es una persona conflictiva en ningún sentido”: “Cuando Betty Sue, mi madre, se salía por la tangente con mi padre, él, sorprendentemente se mantenía hermético. Mientras ella le gritaba cosas horribles, se quedaba allí y se limitaba a mirarla mientras ella le pegaba. Se tragó el dolor”, contó.

Depp aseguró que nunca hubo un momento en que su padre perdiera el control y atacara a su madre, le pegara o le dijera algo malo. “De las cosas de las que fui testigo, hubo un par de veces en las que se pasó de la raya, en las que pude ver cómo se le humedecían los ojos mientras la miraba fijamente, sin decir nada. Lo máximo que hacía era dar un puñetazo a la pared. Una vez lo vi dar un puñetazo a una pared y se destrozó la mano porque no era de cartón, era de hormigón, pero aun así, nunca la tocó, nunca discutió con ella. Seguía siendo un caballero”. El actor aseguró que cuando tenía cinco años se preguntaba constantemente por qué su papá no terminaba la relación con su madre: “Pero no lo hizo. Fue capaz de mantener la calma y la compostura. Fue capaz de mantener la relación con sus hijos. Es un buen hombre”.

Los comentarios de Depp se producen una semana después de que su hermana Christi Dembrowski testificara ante el tribunal que Palmer abusó de él mientras crecía. Mientras estaba en el estrado el 12 de abril, Dembrowski dijo que ella y Depp “corrían y se escondían” al ver a su madre siendo abusiva con su padre, quien, según ella, no reaccionaba.

“Nos pegaba. Nos tiraba cosas”. Cuando se le preguntó si Depp alguna vez devolvió el golpe a su mamá cuando su madre era abusiva, Dembrowski dijo que no, “Nunca lo hizo. Realmente, cuando era una niña pequeña nada de lo que ocurría en nuestra casa me parecía bien. Y así, a medida que crecía, tanto Johnny como yo decidimos que una vez que nos fuéramos, una vez que tuviéramos nuestro propio hogar, no íbamos a repetir nunca, de ninguna manera, nada parecido a nuestra infancia. Lo íbamos a hacer diferente”. Palmer se “ablandó” a medida que envejecía. Murió a los 81 años en mayo de 2016, pocos días antes de que Heard, de 35 años, solicitara el divorcio a Depp.

El famoso actor demandó a Heard por difamación por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post sobre la supervivencia a la violencia doméstica, aunque nunca mencionó a Depp por su nombre en el artículo. Él presentó originalmente la demanda de $50 millones de dólares en marzo de 2019 y argumentó que ser tachado como un abusador ha empañado su carrera en Hollywood. La ex pareja se ha presentado en persona en las audiencias desde la semana pasada, escuchando los procedimientos desde ambos lados de la sala.

Durante las declaraciones de apertura, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, dijo que las pruebas demostrarán que ella sufrió abuso doméstico por parte de Depp que “tomó muchas formas”, incluyendo física, emocional, verbal y psicológica, así como violencia sexual.

