Usuarios del transporte público en Los Ángeles aprueban mantener uso obligado de mascarillas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lupita Arrayales, una estudiante de la universidad Cal State Los Ángeles, que utiliza el autobús y el metro para ir a clases, tomó con muy buena actitud la orden del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles que mantiene el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público dentro del condado.

“Me parece bien porque uno no sabe cuando se sube al metro o al autobús si la otra gente puede estar enferma. Luego pasamos mucho tiempo sentados; y a veces, el ambiente está muy encerrado y concentrado. No hay ventilación”, dice.

Y agrega que tampoco se puede guardar distancia social ni hay un límite en el número de personas que pueden subir.

“Entonces siempre existe una posibilidad de contagio; y aunque la mascarilla no lo es todo para detener el covid, de alguna manera, uno se siente protegido”.

Exigen volver a ponerse las mascarillas al abordar un autobús de transporte público en Los Ángeles. (Getty Images)

La orden de salud pública del condado precisa que todos los angelinos a partir de los 2 años de edad y sin importar el estatus de la vacunación deben portar la mascarilla en los trenes, autobuses, taxis y vehículos de transporte compartido.

Pero también es obligada en aeropuertos, estaciones de autobuses, trenes, el metro, puertos y otras terminales portuarias o áreas en interiores que sirven como centros de transporte.

En un comunicado dieron a conocer que Salud Pública reevaluará el requisito de las mascarillas en interiores cuando la transmisión comunitaria de covid-19 en el condado de Los Ángeles se reduzca a un nivel moderado; o bien, cuando los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indiquen que las mascarillas no se necesitan para proteger la salud pública.

Por el momento, los CDC han determinado que el empleo de mascarillas en el transporte sigue siendo un paso esencial para prevenir la propagación de covid-19.

Apenas el lunes, la jueza federal de Florida, Kathryn Kimball había echado abajo el mandato federal que obligaba al uso de mascarillas en aviones y el transporte público, dejando a criterio de los viajeros su empleo, en momentos en los que a nivel nacional, los casos están en aumento.

La Administración de Seguridad del Transporte dijo que no harían obligado el uso de mascarilla mientras que la administración de Biden considera apelar la decisión de la jueza.

El Metrolink mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas. (Archivo/La Opinión)

La directora del Departamento de Salud Pública del condado de LA, la doctora Bárbara Ferrer, dijo que los centros de transporte público que están en los interiores son lugares donde la gente se mezcla mucho, muy seguido se abarrotan; y en algunos de estos sitios, señaló que es realmente difícil contar con ventilación adecuada.

“Mantener este requisito en vigor es necesario para la salud del público, y eso hace sentido con nosotros”.

La Agencia de Transportación Metropolitana respondió diciendo que le pedirán a los pasajeros de Metrolink que una vez más se pongan las mascarillas en los trenes y plataformas a partir del viernes 22 de abril.

Apenas el lunes, en cumplimiento a un mandato federal, habían levantado la orden del uso estricto de mascarillas.

“Continuaremos monitoreando la situación y ajustándonos como sea necesario para cumplir con la seguridad del pasajero”, dijeron en un comunicado.

El 22 de abril, el Departamento de Salud Pública del condado reportó que ese día, se presentaron 12 nuevos fallecimientos y 2,056 casos positivos de covid. De las personas fallecidas, 10 tenían condiciones preexistentes de salud.

En total en lo que va de la pandemia, se han registrado 2,859,799 casos positivos de covid en el condado de Los Ángeles.

En la actualidad, hay 219 personas hospitalizadas en Los Ángeles.

La mascarilla debe volver a usarse en las plataformas del transporte público y en sus interiores. (Getty Images)

Reacciones

Aureliano Sánchez, también estudiante de Cal State Los Ángeles, quien usa dos trenes y un autobús 4 días a la semana para transportarse a su campus desde la ciudad de Glendale, dijo que nunca ha dejado de usar mascarilla cuando viaja en el transporte público.

“Hasta donde me dí cuenta, siempre nos han pedido la mascarilla. Nunca han parado”, dijo.

Mencionó no obstante que le parece bien que sigan pidiendo la mascarilla, aunque a él lo que le da seguridad, es estar completamente vacunado.

“Estoy consciente de que me puedo contagiar de covid en el Metro o en el autobús, pero sé que no voy a morir de covid porque me he puesto las dos dosis de la vacuna y el refuerzo”.

Miguel Cañada, quien ahora está en su casa y no trabaja, dice que usa el transporte público y el compartido como el Uber para ir al doctor y hacer mandados.

“Para mí, está bien que nos sigan pidiendo la mascarilla. Es por mi propia salud y la de las otras personas”.

Pero algunos no están contentos.

Hallie Back, vocera del Comité Nacional Republicano, dijo que el condado de Los Ángeles y los demócratas californianos aman hacer reglas solo porque pueden, pero luego no las siguen.

“No parecen darse cuenta que los californianos están cansados de las regulaciones de covid, pero mientras las sigan ignorando, los republicanos estará ahí para cumplir con la voluntad de la gente”.