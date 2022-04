‘Es pura paja’, expresó Arleth Terán sobre el libro de Anabel Hernández en el que la vincula con el narcotráfico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una entrevista con los medios compartida por “Sale el sol”, Arleth Terán comentó que nunca tuvo una relación con Édgar Valdez Villareal, conocido como “La Barbie”, y que nunca se ha encontrado con él.

Estas declaraciones hacen referencia al libro de Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco”, donde se dice que tanto Terán como Ninel Conde y otras actrices habían tenido vínculos con el narcotráfico.

“Al final del día la gente se come cualquier cosa. Hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, a este chico en mi vida lo conocí, o sea, personalmente sé quién es, me documenté, pero yo en mi vida lo he visto”, comentó la actriz a los medios.

Afirmó que las acusaciones no le afectan y que está enfocada en la educación de su hijo y asegura que las personas con las que se juntan son “muy difícil” de “atontar con cualquier cosita” y que ella no cree que sea el tipo de libro que ellos lean.

Por otro lado, sobre Hernández dijo que “Bueno, esta persona, como decimos: las mujeres tienen derecho a ganarnos la comida como puedan, y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho”. Aunque aseguró que no tomará acciones legales, porque “no valdría la pena”.

“Yo soy una persona que me gusta leer libros; me di a la tarea y en realidad veo que no vale nada, es pura paja”, comentó Arleth Terán diciendo que ella asumió que “habría mucha tela” y que al final “¡Nada! ‘Basado en YouTube’, ¿qué es eso? Porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero realmente es muy mala hasta para las novelas, porque la novela le quedó fatal”.

También te pueden interesar:

-Acusan a Arleth Terán del atentado contra el ex jugador del América, Salvador Cabañas

-Arleth Terán defiende a Arath de la Torre, llama “oportunistas” a Voladores de Papantla

–Así se despidió Arleth Terán de su papá