Futbolista argentino habla cuando jugó con Lionel Messi: “Cuando Messi me la daba me temblaban las piernas

Alexis Mac Allister, ex Argentinos Juniors y Boca Juniors de 23 años de edad, es uno de los miembros más jóvenes que ha integrado la selección de Argentina en las Eliminatorias a Qatar 2022 y que gracias a su talento sobre el campo de juego con buena pegada, gol, lo han convertido en uno de los diamantes a explotar en la selección nacional para el futuro.

El volante argentino, que juega actualmente en el Brighton de la Premier League y que durante la última doble fecha FIFA que cerró las Eliminatorias rumbo a Qatar pudo compartir con Lionel Messi en los partidos contra Venezuela y Ecuador. El jugador expresó que es algo que deseaba, pero que también sufrió, en el buen sentido de la palabra, ya que le generaba mucho nerviosismo poder cumplirle al que considera el mejor jugador del mundo.

“Me agarró Pablo Aimar antes de mi debut y me dijo que uno, cuando va a la Selección, se tiene que preocupar por encontrarse a uno mismo, que el rival son los nervios. No era Venezuela o Ecuador, el rival era yo mismo".



✍️ Alexis Mac Allister. pic.twitter.com/zZVlBahNHV — VarskySports (@VarskySports) April 20, 2022

“Lo importante como compañero de equipo era poder encontrar las posiciones que él dejaba libre, para que él después te pueda buscar y pueda relacionarse de la mejor manera”, empezó el volante.

Mac Allister agregó que tenía tanto nervios que le temblaban las piernas cuando el astro argentino se la daba y no quería decepcionar sobre la cancha y tratar siempre de dársela de mejor manera para ayudar y contribuir al equipo.

“Creo incluso, sobre todo en el primer partido, Leo fue uno de los que más me dio la pelota. Me temblaban las piernitas, que si se la daba a la izquierda, a la derecha, despacio, fuerte. Capaz para él yo era la última opción, pero sentía que él me la quería dar, en mi cabeza estaba que él me la quería dar, me sentí muy bien jugando al lado de Leo, me han dado una confianza que es muy importante”.

En esta temporada, Alexis Mac Allister ha disputado 28 partidos con el Brighton Albion en el que ha marcado 4 goles y dos asistencias. En la Premier League ha podido tener un crecimiento como jugador y que le permita ser uno de los convocados por la selección albiceleste para el Mundial de Qatar en noviembre cuando les toque enfrentar a Arabia Saudí, México y Polonia.

