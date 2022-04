Gerardo Arteaga, la estrella en Bélgica que apunta a Qatar 2022: el mexicano es el segundo lateral más valioso de toda la liga 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El lateral izquierdo es una de las posiciones en las que escasean grandes futbolistas. Cada vez es más difícil encontrar un zurdo natural que pueda hacer toda la banda correctamente. Este es un déficit mundial, pero México puede quedarse tranquilo en ese puesto. El Tri tiene a su disposición a Gerardo Arteaga, el segundo lateral más valioso de toda la liga de Bélgica.

El ex futbolista del Santos Laguna está dando de qué hablar en Europa. El mexicano no solo se ha establecido en el Viejo Continente, sino que su rendimiento ha sido tan influyente que pudiese dar el salto a una mejor liga.

El fútbol de Bélgica puede ser considerado como un trampolín para luego llegar al top cinco de ligas europeas. En este sentido, cuando un equipo de otras latitudes tenga la iniciativa de buscar un lateral, probablemente entre los datos saldrá el nombre del azteca. View this post on Instagram A post shared by Gerardo Arteaga (@gerardoarteaga7)

Gerardo Arteaga entre los mejores futbolistas

Según el portal web Transfermarkt, Gerardo Arteaga está entre los 60 futbolistas mejores valorados del torneo. No está de más mencionar que este tipo de rankings generalmente lo acaparan los delanteros y mediocampistas. View this post on Instagram A post shared by Mo Ali Heydarpour (@moalifc)

Sin embargo, al filtrar estos datos se puede observar la buena valoración en la que está el azteca. Arteaga es el segundo lateral más caro de la liga ($4.8 millones de dólares). El único jugador en esa posición que logró superarlo fue el español del Anderlecht, Sergio Gómez ($10 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Gerardo Arteaga (@gerardoarteaga7)

Un dolor de cabeza menos para el Tata

Gerardo Martino tiene en el lateral izquierdo a un futbolista confiable. Gerardo Arteaga tiene solo 23 años de edad. El Tri puede presumir a un jugador de nivel que estará disponible incluso después de Qatar 2022. Por los momentos, el azteca sigue ganando experiencia en el Genk, equipo en el que ha disputado 36 partidos durante esta campaña y sigue haciendo cada vez más grande su nombre. View this post on Instagram A post shared by Gerardo Arteaga (@gerardoarteaga7)

También te puede interesar:

· ¿El fútbol mexicano es menospreciado en Europa? La palabra de un defensor de las Águilas del América que fue campeón con España

· Diego Lainez perdido en España: el mexicano pierde valor y su ficha va en caída libre

· ¿Qué posibilidades hay de que Raúl Jiménez llegue al Bayern Múnich? El atacante mexicano es una opción para “reemplazar a Lewandowski”