Esta es tu carta de tarot para la semana del 25 de abril al 1 de mayo 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Ocho de Oros

1. Ocho de Oros: Gozarás de cada una de las cosas que tengas que hacer en el trabajo, más que un trabajo, esta semana lo sentirás como un placer, estar ahí, en la oficina, en el local, en la empresa, es apasionante, las alegrías y las satisfacciones que sientas estos días a través de tu profesión, hace mucho no las sentías, esto hará que recuperes la pasión por lo que haces, el gusto de levantarte para ir a trabajar regresará a ti. Estos días serás tan minucioso con cada una se las cosas que, mirarás detalles en los que nunca habías puesto atención, esto te puede abrir la mente a grandes ideas que pueden fructificar y darte un gran empuje profesional para el futuro. Te darás cuenta de qué vale o no la pena para seguir en tu vida, podrás hacer una depuración muy fuerte, pero muy consciente, de con qué quieres o de con quién quieres seguir y con qué o con quienes no; así que confía en tus corazonadas y has lo que tengas que hacer, agradece y suelta, sentirás que te quitas por fin un lastre. Es momento de dar el siguiente paso, necesitas prepararte aun más para poder seguir en ascenso en tu carrera, es momento de actualizarte y no quedarte atrás.

2. Tres de Copas

2. Tres de Copas: Esta semana es ideal para pedir matrimonio, para decir sí a una propuesta de matrimonio, así que no te sorprenda que una situación así te pase estos días. Es una jornada ideal para compartir con amigos, cualquier pretexto es perfecto para reunirse y festejar, así sea nada mas festejar la vida. En el trabajo puedes tener varias juntas en donde puedes exponer nuevas posibilidades que se verán como una gran puerta a las necesidades que ahí hay que cubrir. La Divinidad estará presente en cada acto que venga desde el corazón, así que no actúes desde la tristeza o el rencor, esos sentimientos déjalos atrás y enfócate en lo nuevo. Pueden tratar de manipularte o puedes caer en un chantaje, ten cuidado o sufrirás una perdida material por creer que haces una buena acción.

3. El Sol: Será una semana llena de satisfacciones, el brillo con el que te mueves esta semana deslumbrará a todos y todas a tu paso, con esa luz puedes abrir el camino a cualquier posibilidad que se te presente en estos días. Sentirás una gran elocuencia en cada uno de tus pensamientos, y tomarás decisiones tan objetivas que sorprenderás. Tendrás una semana tan creativa, que te puede dar para escribir una carta de amor, para pintar un cuadro, dibujar algo bello, escribir una canción etc. las musas estarán hablándote al oído todos estos días, has buen uso de su energía inspiradora. Si necesitas concretar una negociación, esta semana es perfecta para que la negociación termine de manera perfecta y balanceada. Esta semana todas y cada una de tus buenas capacidades de magnificara llevándote al éxito y a la alegría.