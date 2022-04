Kate del Castillo habla de su romance con Edgar Bahena durante incómodo encuentro con la prensa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kate del Castillo se mostró feliz de poder regresar a México para trabajar, pero lamentablemente protagonizó un escandaloso encuentro con los representantes de los medios de comunicación; a pesar de ello accedió a responder sobre su relación sentimental con el director de fotografía Edgar Bahena.

La protagonista de ‘La Reina del Sur’ asistió como madrina de lujo en la develación de la placa de la obra de teatro ‘Hamlet’; sin embargo, el equipo de seguridad que custodiaba a la actriz trató de impedir que los reporteros se acercaran a ella, lo que originó una trifulca pues ella defendió el trabajo de quienes la protegen.

“Perdóname. ¡Híjole! ¿Es en serio lo que me estás diciendo?, ellos a eso se dedican, a cuidarme, me están poniendo el micrófono aquí, no me salgas con eso, yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar, o sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad por favor”, dijo molesta a los reporteros.

A pesar del incómodo momento que vivió frente a los representantes de los medios de comunicación, la actriz mexicana accedió a compartir que se encuentra feliz y muy enamorada de su novio, el director de fotografía Edgar Bahena.

“Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí… muy enamorada, sí, muy enamorada”. Kate del Castillo

Al finalizar la función de la puesta en escena, la hija de Eric del Castillo fue cuestionada sobre la ola de violencia que se vive en México y en especial en contra de las mujeres.

“En mi país y en donde sea, creo que estamos en un nivel de violencia importante en todas partes, no nada más aquí en México, así es que nada, yo nada más vengo a trabaja y es lo que estoy haciendo muy feliz. Además estar trabajando en mi país una historia muy importante, que es Ana Karerina y estoy muy contenta. Yo lo único que les pido es cero violencia porque estuvo un poquito fuerte lo de hace rato, todo ahí va, la verdad vengo a develar esta placa, gracias a todos, buenas noches”, respondió ante la cámara del programa ‘Venga la Alegría’.

También te podría interesar:

–‘La Reina del Sur 3’: Telemundo lanza primer teaser de tercera temporada

–Kate del Castillo confirma romance y se deshace en halagos para su galán: “Me hace sentir muy tranquila”

–Kate del Castillo hará un salto de actriz a campeona olímpica en la serie ‘The Beautiful Lie’ para PANTAYA