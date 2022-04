Christian Nodal revela qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda: “Me los tapé con…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal finalmente rompió el silencio en torno a los tatuajes que se hizo en honor a Belinda y confesó que se tapó dos diseños, el del rostro y los ojos que tenía en el pecho, todo siguiendo la pasión que tiene desde que era un niño.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera, y aunque se ha visto envuelto en la polémica por el tema de su ruptura sentimental con Belinda confirmada en febrero pasado, prefiere dar peso a lo positivo y nuevos proyectos que tiene en puerta a la par de su carrera como cantante, entre los que se encuentra el lanzamiento de una marca de tequila y la apertura de una cadena de estudios de tatuaje.

El cantante de regional mexicano sigue disfrutando del éxito y recientemente se presentó con llenos totales en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes en México, en donde también ofreció una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ y finalmente respondió qué sí cubrió dos de los tatuajes que se hizo en honor a Belinda.

“Me tapé, tenía unos ojos aquí (en el pecho) me los tapé con unas alas e hice un diseño completo en el pecho. Fue de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, ese es el tema conmigo”, respondió a Laura G.

Explicó que no solo disfruta tener tatuajes en su cuerpo, sino que también le gusta ser él quien se encargue de plasmar diseños en otras personas, tal como lo hizo hace unos días con Adamari López, a quien le realizó un arte muy especial.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte y ya aprendí a tatuar. Tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso ya he tatuado amigos también y me encantaría darles un trato excelente“, puntualizó.

Siguiendo con el tema de su relación con Belinda, Christian Nodal respondió que no le molesta lo que se hable de él pues ya entendió que su nombre vende y seguirán surgiendo rumores en torno a su vida privada, de la que por cierto prefiere seguir guardando para él.

“Estoy bien, pero no quiero compartir qué paso“, reveló al ser cuestionado sobre su situación sentimental.

Y es que, aunque entiende que su nombre es una marca, mientras él esté bien como ser humano, no le dará peso a lo demás y “lo que sale del artista no pasa nada”.

