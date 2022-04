Joven líder latina del sur-centro de Los Ángeles quiere destituir al concejal Curren Price

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adriana Cabrera, una joven latina de 29 años, inquilina y miembro de la clase trabajadora del sur-centro de Los Ángeles se ha lanzado a toda una hazaña electoral, destituir del cargo a Curren Price, concejal por el distrito 9, que abarca el oeste del centro de la ciudad e incluye sitios relevantes como el L.A. Live, Staples Center y Los Angeles Convention Center.

Sin embargo, subraya que quienes voten por ella, tendrán que escribir su nombre en la boleta electoral de las elecciones primarias de junio que se celebrarán el 7 de junio.

“Desafortunadamente fui sacada de la boleta porque muchas de las firmas que recolectamos, no fueron aprobadas al hacerse el rediseño de distritos; y no pude pagar por un abogado para probar que me hicieron fraude al verificar las firmas”.

Así que invita a los electores del distrito 9 a votar por ella, escribiendo su nombre en la boleta.

“Al hacerlo, ese voto cuenta”.

Adriana nació y creció en el sur centro de Los Ángeles. Sus padres son inmigrantes de Puebla. México. Su madre trabaja como costurera y su padre en una fábrica.

Adriana Cabrera te pide escribir su nombre como candidata en la boleta electoral de junio. (Cortesía)

“Muchos años trabajaron en los sweatshops (fábricas de ropa), ganando 3 centavos por pieza. Vivíamos 10 personas en una recámara”.

Ella fue la primera de su familia en nacer en Estados Unidos, lo que le significó mucha responsabilidad. “Aprendí inglés, traduciéndoles a mis padres, para que pudieran sobrevivir en este país”.

Desde los 12 años se involucró en la comunidad, tras perder a su novio, primos, vecinos y compañeros de clase a causa de la violencia en las calles.

“Después comencé a formar el grupo Empoderando a los Jóvenes (Empowering Youth South Central), y sin conseguir fondos de ninguna parte, he ayudado a más de 3,000 latinos y afroamericanos a ir a la universidad”.

Adriana estudió la licenciatura en estudios étnicos y chicanos; y manejo de políticas públicas. Tiene una maestría en administración pública y educación superior por la universidad Cal State Northridge.

Algo que marcó el rumbo de su vida fue haber nacido en 1992, el año que se dieron los disturbios en el sur-centro de Los Ángeles, después de que un jurado absolvió a 4 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que golpearon de manera brutal a Rodney King, en un incidente que fue grabado y mostrado en la televisión.

“Todavía vemos mucha de esa injusticia”, dice.

Adriana Cabrera es parte de la comunidad del sur centro de Los Ángeles. (Cortesía)

Y narra que durante su trabajo en el Departamento de Empoderamiento de los Vecindarios (Department of Neighborhood Empowerment) de la ciudad de Los Ángeles, el cual desempeñó por 4 años, aprendió a hacer abogacía y el proceso de hacer una ley local.

“Me ayudó a entender cómo funciona el gobierno de Los Ángeles y cómo tu voz cuenta”.

También fue miembro del Consejo Vecinal Central Alameda donde su hermana Nataly Cabrera hizo historia en California, al ser la representante más joven, con tan solo 12 años.

Pero fue durante su trabajo en la Ciudad que se dio cuenta que quienes nos representan, están muy desconectados de la comunidad.

“El actual concejal Curren Price no entiende lo que es un inquilino. Ninguno de los 15 miembros del Concejo son inquilinos, cuando el 70% de los angelinos en la Ciudad rentan una vivienda“.

Por estas razones, aseguran que favorecen en sus decisiones a las corporaciones inmobiliarias.

Adriana explica que el motivo que la llevó a competir para concejal es porque “necesitamos recuperar nuestra ciudad, tenemos mucha pobreza y gente sufriendo”.

Señala que cuando ayudó a fundar la organización South Central Mutual Aid durante la pandemia, lo hicieron para traer recursos como comidas, cobijas y carpas a personas que están viviendo en la calle. “Muchos son mayores de edad”.

Subraya que ha habido muchos programas para que los inquilinos no sean desalojados, pero el problema, dice, es que nadie sabía de esos recursos en su área. “Esto se debe a que muchos no saben usar el Internet o no tienen acceso. ¡Esto no es posible!”, exclama.

Y añade que estamos viviendo problemas muy grandes y muchos negocios pequeños han cerrado en el distrito 9.

El sur-centro de Los Ángeles no está en venta, dice Adriana Cabrera. (Cortesía)

¿Intimidada al tratar de destituir a un concejal?

Adriana dice que el concejal Price ha representado a la comunidad desde 2013; y considera que ha hecho cosas buenas por los vendedores ambulantes y la comunidad inmigrante. Pero externa que la problemática del distrito, exige un cambio de liderazgo.

“Cada día mueren 4 personas que viven en la calle; y la gente en el distrito habita en viviendas atiborradas porque la renta mínima de un departamento de una recámara es de $1,500, y no hay trabajos que paguen bien”.

Así que no la desanima hacer campaña contra un concejal, que si bien posee una larga trayectoria en la política, tiene en su contra que “el FBI lo investiga por corrupción y mal manejo de dinero, y que además se ha distinguido por apoyar un montón de proyectos de lujo. Ya tiene mucho tiempo en el cargo, y debe irse”.

A diferencia de Price, dice que habla todos los días con la comunidad; y como ella es, así es la mayoría de la gente en el distrito 9.

Sobre su otra rival, Dulce Vázquez, comenta que no tiene nada que hacer como candidata a concejal porque no es conocida, ya que apenas se cambió a vivir al distrito 9 en diciembre pasado.

“Ella es de Florida y antes vivía en el distrito 14. No ha hecho nada para ayudar a abatir el sufrimiento de la gente”.

La posibilidad de que Adriana pueda ganar la elección, va a depender de que la gente joven y la clase trabajadora se pongan las pilas y salgan a votar. La edad promedio de los habitantes del distrito 9, es de 29 años.

“Cuando no votamos, ganan personas como Curren Price, que no hacen nada”.

Adriana Cabrera – al fondo – tiene el apoyo de los jóvenes del sur-centro de Los Ángeles. (Cortesía)

Prioridades

Entre sus prioridades como concejal, estaría invertir en un centro de ayuda legal para apoyar al 54% de los residentes que no tienen un diploma de secundaria, y muchos no saben leer contratos y son víctimas de estafas.

Asimismo quiere que ese centro ayude a los residentes del distrito 9, a aprender sobre sus derechos laborales; y a combatir la discriminación en el trabajo en el municipio.

“Hay 44 departamentos municipales; y el 80% de los trabajos se van afuera de la ciudad de Los Ángeles”.

Su prioridad número dos, sería, declarar al desamparo como una crisis humanitaria para proveerles ayuda inmediata a quienes no tienen un hogar.

“Necesitamos crear viviendas para proteger a los inquilinos. El 40% es propiedad de las corporaciones”.

Adriana Cabrera no la intimida luchar contra el concejal Curren Price. (Cortesía)

Otra de sus prioridades es crear el primer departamento de salud pública en LA para dar fondos a organizaciones que trabajan en las áreas donde hay mucho crimen, obesidad y carecen de comida saludable”.

Adriana termina la entrevista con La Opinión, haciendo un llamado a los electores de su distrito a salir a votar.

“Honestamente nuestra comunidad está sufriendo bastante; y nada va a cambiar, si seguimos eligiendo a los mismos representantes que están empeñados en construir vivienda de lujo y desplazando masivamente a miles de personas. Si no votamos, van a seguir sacándonos de nuestros barrios”.