Pumas de la UNAM, el blanco de las burlas del fútbol mexicano: los mejores memes del partido del conjunto Universitario por la Concacaf Liga de Campeones

Finalmente, se jugó el primer partido de la gran final de la Concacaf Liga de Campeones. Los Pumas de la UNAM fueron sorprendidos por el planteamiento de Seattle Sounders que logró empatar el partido a dos goles gracias a un penal anotado en el 90+9. El conjunto Universitario fue irrespetado en su casa y deberá buscar el título en Estados Unidos.

El partido de ida por la gran final del torneo continental fue bastante igualado. A pesar de que Pumas tomó la ventaja 2-0 gracias a un doblete de Juan Ignacio Dinneno, el equipo de la MLS no bajó los brazos y, apoyados en los dos goles de Nicolás Lodeiro, lograron sacar un valioso empate en tierras mexicanas.

El marcador final demostró cierta justicia con lo mostrado durante el encuentro. Pumas y Seattle igualaron en tiros al arco, mientras que la posesión de la pelota perteneció a los estadounidenses con un 55%. Estos datos demuestran que el equipo dirigido por Brian Schmetzer no se fue a esconder en México. ¡Esto aún no termina! Aún quedan 90 minutos, a seguir con el trabajo y a salir con todo en la vuelta. 🐾#ComoDebeSer #SoyDePumas pic.twitter.com/5xTvhkW6Jv— PUMAS (@PumasMX) April 28, 2022

La hegemonía mexicana en peligro

México ha dominado los torneos continentales a nivel de clubes en los últimos años. Los equipos de la Liga MX acumulan 16 ediciones consecutivas proclamándose como monarcas de Concacaf. Esta racha está en las manos de Pumas de la UNAM y, luego de lo mostrado en su casa, se generó preocupación por el destino de la copa en esta edición. En caso de que Seattle Sounders logre levantar la Liga de Campeones Concacaf, cortaría una racha de 21 años sin ganarla (Los Ángeles Galaxy en el año 2000). No matter what happens at #Sounders vs #Pumas, folks have to be reminded that @Concacaf already earned a ticket to a Club World Cup through an @MLS team before.



2000, #LAGalaxy



* event cancelled by @FIFA scandal. Zero reward o/Recognition 4 @LAGalaxy. It is now 2022. pic.twitter.com/n4euyMxYsm— R€[]€ R✪MA[]✪ (@reneromanosport) April 27, 2022

Los mejores memes del empate entre Pumas de la UNAM y Seattle Sounders

Yo hincha del Seattle Sounders?



Desde pequeño, me crecí viendo las clases de futbol que daba Clint Dempsey .



Las gambetas de Nico Lodeiro y los golazos de Ruidíaz



Por mis antepasados hoy más que nunca vamos Seattle y que chingue a su madre el falso grande. pic.twitter.com/LW9Yow2BUU— Don azulino9🚂💙❤️ (@El_azulino9) April 28, 2022

Ya con la cabeza más fría, aquí mi análisis del juego de mis @PumasMX en la @TheChampions de la ConcaChafa pic.twitter.com/YggpsA6YDu— El MetOrestes Décimo (@OrestesX) April 28, 2022

Increíble forma de arruinarlo todo pic.twitter.com/bq6rCXHY7M— Chetito de bolita (@erandy_at) April 28, 2022

Jajajajajajajajajajaj



A maullar de dolor.



Hey, cachuncitos 🤫🤫🤫🤫🤫🤫 pic.twitter.com/ArMHhOsp8Z— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) April 28, 2022

