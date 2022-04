Regina Blandón enloquece a las redes sociales con sus cejas decoloradas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la Mercedes-Benz Fashion Week de la Ciudad de México, Regina Blandón apareció con una vestimenta simple y elegante, pero con un cambio de “look” impactante debido a sus cejas decoloradas, las cuales desataron un sin fin de comentarios de sus seguidores.

La actriz recibió muchos comentarios criticando esta decisión estética: “¿No tienes cejas?”, “¿qué le pasó a tus cejas?”, “eres muy bonita, no vuelvas a decolorar tus cejas no se ven nada bien”, “¿qué te pasó en los ojos”. Por otro lado, muchos otros la apoyaron y dejaron su impresión positiva sobre esta decoloración: “Cejas top”, “Se ven bien cool. Al rato se pone de tendencia, verán”, “Qué atrevida con las cejas”.

Aunque la actriz aseguró en sus historias que lo había hecho por trabajo, pero que le gustaban igualmente, tomó la oportunidad para recibir las malas opiniones con su particular sentido del humor. Compartió un mensaje directo que le llegó diciendo “qué horrible, ¿por qué te haces esas cosas en la cara? Si tú eres muy hermosa”, resaltando que hace tiempo el seguidor le había dicho que se quería casar con ella y respondiéndole “ya no se quiere casar conmigo al parecer”. View this post on Instagram A post shared by Regina Blandón (@reginablandon)

Regina Blandón no comentó cuál era el trabajo por el que hizo este cambio, pero ya está experimentando con sus cejas, pintándolas de rosado con un mensaje para sus detractores: “Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”.

