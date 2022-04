Yuya explica por qué no muestra la cara de su hijo Mar en redes sociales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En una entrevista con Elle México, la “youtuber” Yuya ha compartido la razón por la que no muestra a Mar, su hijo con el cantante Jorge Siddhartha, en redes sociales, incluso cuando su comunidad en línea estaba muy ansiosa por conocer más sobre esta etapa de su vida.

“Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva”, expresó en la entrevista.

Por eso, aunque los fanáticos de Mariand Castrejón, nombre de pila de Yuya, estén acostumbrados a ver sus videos de maquillaje y los detalles de su vida como empresaria, van a tener que resignarse con ver de manera muy esporádica esta etapa de la youtuber.

Igualmente, en la entrevista recalcó que se siente “muy rara al decir ‘hijo’, pero me encanta, así cada que puedo digo ‘¡mi hijo!’ y ‘tengo un hijo’ o ‘te enseño fotos de mi hijo’, me convertí en esa persona que dice todo el tiempo ‘¿quieres ver fotos de mi hijo?’.

La youtuber sumó que sabe que balancear el tiempo entre su trabajo, las redes sociales y la maternidad es complicado, pero que le gusta dedicarle tiempo de calidad tanto a su bebé como su marca :“Tengo que estar activa, pero consciente de que este momento que estoy viviendo con Mar va a volar y no se va a repetir. Entonces, 80% de mi energía está con él”.

Sin embargo, esto no significa que Yuya no esté pesando en su futuro como empresaria pues quiere seguir ofreciendo distintos tipos de productos y compartir con todo su público. “Es una marca que te invita a ti, me invita a mí, nos invita a todxs y no, no tiene género, no hay edad, no hay nada que nos limite a usarla, así que ahorita me quiero enfocar en crear más productos para diferentes y distintas necesidades o gustos, y obviamente me gustaría crear una marca de accesorios y ropa, pero bueno, vamos paso a pasito y haciendo poquito a pasos cortos pero bien firmes”, comentó.

