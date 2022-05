El mexicano Pato O’Ward toca la gloria en Alabama y se queda con su primera victoria de la temporada en IndyCar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) se hizo con su primera victoria de la temporada en la IndyCar este domingo en el Honda Indy Grand Prix de Alabama.

“Estoy muy contento por los diálogos que hemos mantenido dentro del equipo y somos positivos de cara al futuro. Estaba cansado de ser décimo o undécimo. Ahora podemos volver a luchar por las victorias”, indicó en declaraciones a la señal de televisión de la carrera. How are you feeling, @PatricioOWard fans?#INDYCAR // @BarberMotorPark // @ArrowMcLarenSP pic.twitter.com/bYGa5D5y1l— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 1, 2022

El piloto americano consideró clave la “estrategia de paradas en boxes” y se mostró feliz por haber aprovechado una “buena oportunidad” para ganar en “un circuito muy rápido” como el de Alabama. Trouble popping that champagne, @PatricioOWard? 🤣🍾 pic.twitter.com/XzqtapaBgE— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 1, 2022

Con su primera victoria del curso, O’Ward se sitúa en la quinta posición de la general, a treinta puntos del español Álex Palou.

Sigue leyendo: