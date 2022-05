Belinda está dispuesta a seguir defendiendo a México: “Es un país al que le estoy muy agradecida”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si alguien se quiere burlar de México, que se cuide de Belinda. “Uff, yo salto“, dijo en entrevista durante los Premios Platino 2022.

La cantante y actriz, quien llegó a vivir a España debido a un proyecto televisivo del que aún no puede hablar, estuvo hace unos días en el late night show de referencia, ‘La Resistencia’. Al conductor, David Broncano, le recriminó la manera en que los españoles imitan el hablar mexicano. “Como película del Oeste”, dijo.

Agregó que, en ese caso, los españoles, al doblar cine extranjero, lo hacen con un tono. de películas porno.

“Siempre voy a defender a México, es un país al que le estoy muy agradecida y que amo. Creo que hay que tener humildad ante todo y todos. Estés donde estés, en Italia, España o Estados Unidos, tienes que recordar a la gente buena y de dónde vienes, tus raíces. México es parte de mi vida. Siempre lo voy a defender y sólo tengo cosas buenas que decir“, agregó.

La llegada de Belinda al país ha revolucionado a los medios en España. Los periódicos más importantes le han hecho perfiles y recordado sus recientes polémicas.

Una, que tiene problemas con Hacienda en México. Dos, su reciente y estruendoso rompimiento romántico con el cantante Christian Nodal, con quien se había comprometido en matrimonio.

“En lo personal estoy feliz, y agradecida por lo que me pasa“, dijo escuetamente sobre su situación emocional.

No sabe cuánto tiempo se quedará en España, pero come ansias por darse una escapada a México.

“Sólo estoy aquí porque se me dio esta oportunidad, pero en cuanto pueda voy a México a disfrutar de un mariachi, que lo extraño. Justo por eso canté ‘El Rey’ en el programa (La Resistencia), porque extraño México. ‘El Rey’ es maravillosa y representa a este país que me ha dado tanto”.

Belinda se va de fiesta

La rubia de 32 años estrenará el próximo viernes 6 de mayo ‘Bienvenidos al Edén’, serie que hizo justamente en España. El programa sigue a un grupo de jóvenes que acude a una isla secreta para tener su mejor fiesta en años. Habrá un sinnúmero de trampas, secretos y hasta elementos de ciencia ficción.

“Es un gran trabajo, de mucho esfuerzo. Estuvimos en España trabajando más de cuatro meses y por fin sale a la luz. Estoy muy agradecida y estoy con nervios. Quiero ya que la gente conozca a África, que es como se llama mi personaje”, dijo.

Creada y escrita por Joaquín Gorriz (Desaparecidos) y Guillermo López (Atrapada), la producción cuenta con un elenco juvenil, donde destacan Lola Rodríguez (Veneno) y Sergio Momo (Élite).

“África es muy diferente a mí. Obviamente le di un toque a mí, pero es una chica que no saca sus sentimientos. A mí, al contrario, se me nota si estoy contenta, si estoy triste, enojada. Ella es introvertida y no sabes leerla bien. Guarda mucho sus emociones”.

Como su aventura actoral inició de niña, se podría decir que Belinda, a estas alturas, es una veterana de la pantalla. Pero, opinó, se considera una aprendiz de la que van a hablar bien y mal.

“No me gusta leer ni cosas buenas ni cosas malas sobre mi trabajo, trato de mantenerme al margen, y hacer el trabajo lo mejor que pueda. Las críticas, las acepto, con mucha humildad, pero no me centro en eso. Yo trato de mejorar todos los días, mi personaje, mi dicción, cómo represento a África, mi personaje ahora”.

También te podría interesar:

–Tras ruptura con Christian Nodal, Belinda revela que está muy contenta: “Felicidad pura y dura”

–Christian Nodal habló de que le fueron infiel y dijo que “se siente feo”

–Lo que te perdiste de la alfombra roja de los Premios Platino 2022