Hombre condenado por doble homicidio mató a una mujer inocente por celos al confundirla con su ex

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, California, Jamon Rayon Buggs, de 47 años, fue condenado por dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Darren Donald Partch y Wendi Sue Miller.

Los dos fueron encontrados muertos a tiros dentro del condominio en la cuadra 2100 de East 15th Street el 21 de abril de 2019.

Jamon Rayon Buggs, 47, is charged with murder, possession of a firearm by a felon and attempted first-degree burglary. https://t.co/JDwEeKfEJg — The Daily Pilot (@TheDailyPilot) May 3, 2022

Las autoridades dijeron que Buggs pensaba que Partch estaba teniendo una relación romántica con su ex novia. Dijeron que terminó disparando y matando a Miller, quien supuestamente se parecía a la ex novia de Buggs.

El hombre también fue declarado culpable de un cargo de posesión de un arma de fuego por un delincuente, un cargo de intento de robo en primer grado y una sentencia mejorada de descarga personal de arma de fuego que causó la muerte.

“Darren Partch y Wendi Miller fueron ejecutados a manos de un exnovio celoso que buscaba a la mujer con la que estaba obsesionado“, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en un comunicado emitido el martes.

“Esto no fue un crimen pasional; fue un complot sistemático y metódico para vengarse y eliminar a sus rivales, reales o aparentes. Trágicamente, Darren y Wendi eran dos personas inocentes que no estaban involucradas con el Sr. Buggs y no tenían ninguna responsabilidad por los problemas de relación que tenía con su ex novia; sin embargo, pagaron el precio final con sus vidas. Incluso después de darse cuenta de que la mujer que mató no era su ex novia, continuó trabajando en su lista de objetivos para eliminar a sus rivales. Y habría seguido cazando y matando si no lo hubieran arrestado”.

Semanas antes de los asesinatos, las autoridades dijeron que Buggs estaba buscando direcciones, números de teléfono y fotos de Darren Donald Partch en Internet después de acusarlo de tener una relación con la exnovia de Buggs.

Se dijo que Sue Miller, de 48 años, que se “parecía” a la ex de Buggs porque tenía el pelo rubio y ondulado, no había tenido contacto con Buggs antes de los impactantes asesinatos.

Horas después de los asesinatos, las autoridades dijeron que Buggs intentó irrumpir en el apartamento de otro hombre en Irvine, sospechando que también se acostaba con su ex. Una mujer vio a Buggs bajando del balcón y la policía dijo que cuando la vio, disparó su arma.

Luego del último incidente, Buggs protagonizó una persecución y, finalmente, después de una búsqueda de una hora, fue detenido.

El fiscal dijo que el arma que se le encontró coincidía con las balas utilizadas en los asesinatos, así como con el ADN de las armas.

El fiscal también dijo que Buggs ya tenía antecedentes por agresión a un oficial de policía en el condado de San Diego en 1995.

Ahora será sentenciado el 3 de junio. Se enfrenta a una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

