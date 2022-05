Sony eliminó error que permitía obtener 50% de descuento en la PlayStation Plus Premium

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sony desactivó una función de la tienda de juegos de PlayStation que estaba generando un error que permitía a los jugadores obtener un descuento de más de 50% en la compra de la PlayStation Plus Premium.

Esto ocurre luego de que la compañía implementó un sistema que permite a todos los usuarios canjear, a partir de junio, el tiempo restante de sus suscripciones a PS Plus y PS Now a cambio del nuevo servicio de juegos online. Luego de darse a conocer la noticia los usuarios descubrieron que debido a la diferencia de precio entre entre estos servicios y el nuevo paquete de suscripción podían aprovecharse del sistema.

Ante esta situación Sony decidió deshabilitar la acumulación de suscripciones tanto de PS Plus como de PS Now mediante tarjetas prepago y cupones. La medida supone que aquellos usuarios que cuenten con alguno de estos dos productos deberán esperar hasta el lanzamiento de PlayStation Plus Premium para poder canjearlos.

Sin embargo, no podrán hacerlo tal como venía ocurriendo hasta ahora pues el tiempo que se les adjudicará será el equivalente al costo de las tarjetas y no al tiempo de suscripción marcado en ellas. Esto quiere decir que por ejemplo los cupones de PS NOW en lugar de ofrecer 1 mes del servicio, solamente brindarán unas 3 semanas.

“Hemos desactivado temporalmente la acumulación de suscripciones para los miembros ya existentes hasta después del lanzamiento. Pueden estar tranquilos de que su código prepago sigue siendo válido, y podrán canjearlo cuando su membresía termine y se desactive, o cuando el nuevo PS Plus salga, lo que ocurra antes”, se lee en la página web de PlayStation.

¿Cómo funcionarán los canjes?

Sony explicó que a fin de mitigar el caos causado por el uso indebido de las tarjetas y los cupones decidió implementar un nuevo sistema de canje que tomará en cuenta aspectos como el momento en que se utilicen los productos y si el usuarios contaba o no con la membresía.

En el primero de los escenarios, si la persona intenta canjearlos antes del lanzamiento del nuevo servicio y no contaba con la suscripción, el sistema transformará el tiempo restante del servicio a PlayStation Plus Premium.

En contraposición quienes ya tengan una suscripción activa deberán esperar hasta el mes de junio para poder canjearla.

No obstante, aquellos usuarios que lograron comprar y activar meses o incluso años de suscripción a PS Now o PS Plus podrán disfrutar el tiempo contratado sin ningún tipo de problemas hasta que termine su suscripción.

El motivo por el que Sony no puede hacer nada en estos casos es que se trata de un vacío legal y en caso de tomar una decisión que afecte a los usuarios podría desatarse una batalla legal que la compañía prefiere evitar.

Esto también te puede interesar:

– Sony presentó nuevo PlayStation Plus: la respuesta para combatir al Game Pass de Xbox

– Usuarios de PlayStation descubren error que les permite ahorrar cientos de dólares

– FIFA 2022: cómo conseguirlo gratis en PlayStation