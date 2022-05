VIDEO: Así se ‘burla’ Sherlyn de Belinda por sus desafortunados comentarios sobre Daniela Luján

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al parecer Belinda cada día suma más enemistades en el mundo del entretenimiento hispano, y es que diversas figuras no tienen recato en burlarse de la cantante española. En esta ocasión las redes sociales estallaron con el nuevo video de Sherlyn, quien se “burló” de la manera más icónica de la intérprete de “Sapito”.

Sherlyn se encargó de recrear una de sus frases más emblemáticas y recordadas de todos los tiempos; por si fuera poco, la actriz también se caracterizó y peinó como la ex prometida de Christian Nodal y el parecido dejó a todos los fans atónitos y no dudaron en expresar su apoyo a ambas famosas, quienes desde niñas han conquistado al público mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Sherlyn apareció con un look amarillo idéntico al que Belinda usó para el video de “Amor a primera vista”, en donde además luce una manicura de impacto, un maquillaje cargado y dos colas de caballo altas para presumir una melena rubia. Mientras la también cantante de 36 años sostiene uno de los micrófonos de “Tu cara me suena” mira directo a la cámara y exagera los gestos de la también actriz

“La verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues es actriz, pero no es cantante ni tampoco impone una moda”, repite Sherlyn en uno de los audios de TikTok; sin embargo, lo que llamó la atención de los fans es que con su actuación “humilló” a Belinda al exagerar los gestos de su rostro.

Sherlyn se burló de Belinda con este video. pic.twitter.com/ctHRLaami1 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 3, 2022

Por su parte, para acompañar su video, la actriz escribió “cómo no amarla” e incluso etiquetó a la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, quien hasta el momento no ha reaccionado a la publicación. A pesar de ello, Sherlyn despertó la risa de Marisol González y Maribel Guardia, quien incluso comentó “te adoro”.

Este guiño hacia Belinda viene de la última transmisión de “Tu cara me suena”, donde la concursante subió al escenario para interpretar “Amor a primera vista”, una canción de la cantante con Lalo Ebratt y Los Ángeles Azules.

Por supuesto, Sherlyn no sólo cautivó a todos con su talento para cantar y belleza, pues también apareció con un look idéntico al de la exprometida de Christian Nodal con un top amarillo de manga larga, leggings cortos y de varios colores, así como un par de tacones negros. Incluso, para la caracterización, la cantante llevó las dos colas de cabello de la española.

La interpretación recibió buenas críticas en redes sociales, incluyendo la de los belifans, quienes aplaudieron el reconocimiento de su artista y el talento de la concursante. View this post on Instagram A post shared by Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenamxus)

También te podría interesar: