Cómo obtener gratis el iPhone 13 y el iPhone 13 mini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Verizon anunció una nueva promoción que ofrece la posibilidad de obtener un iPhone 13 o un iPhone 13 mini de manera completamente gratis. La promoción se encuentra disponible tanto para usuarios existentes como para personas que no cuentan con contratos con la compañía.

La estrategia, que supone un descuento de unos $800 al momento de adquirir los equipos, forma parte de un plan de la compañía para expandir su base de clientes 5G a la par de las nuevas inversiones que han venido realizando.

Para poder participar de la promoción los usuarios deberán entregar sus teléfonos antiguos los cuales deben tener un precio equivalente al descuento que se está recibiendo. Además de esto se toman en cuenta aspectos como por ejemplo la marca y el modelo del dispositivo.

Los usuarios que deseen optar a esta promoción tendrán que escoger entre alguno de los planes 5G que tiene Verizon para ofrecerles, como lo son Start, Play More, Do More or Get More, todos los cuales cuentan con datos ilimitados.

A fin de evitar que las personas hagan uso de la oferta y luego cambien de operadora, Verizon indicó que el descuento se llevará a cabo como un plan de crédito mensual el cual tendrá una duración de 36 meses. Esto quiere decir que los usuarios deberán permanecer con la operadora por ese lapso, o se verán obligados a pagar el diferencial.

Por el momento la operadora no ha ofrecido mayores detalles acerca de la lista de equipos que pueden ser intercambiados como parte del trato, algo habitual en este tipo de casos.

La implementación de esta promoción ocurre en un momento en el que Verizon se encuentra intentando aumentar su número de suscriptores, especialmente después de que la compañía anunció que perdió más de 292,000 clientes postpago en el primer cuarto del año.

Cobertura 5G

Verizon ofrece dos paquetes de planes de quinta generación como lo son el 5G Nationwide y el 5G Ultra Wideband, siendo este último la versión más rápida y estable de los 2 ya que utiliza la banda C.

De acuerdo con datos publicados por la compañía, al cierre del primer trimestre de 2022 esperaban contar con más de 100 millones de clientes en sus planes 5G Ultra Wideband, el cual ofrece velocidades de navegación hasta 10 veces más rápidas que las actuales.

Esto también te puede interesar:

– Verizon y AT&T comienzan despliegue de su nueva red 5G

– Por qué AT&T y Verizon retrasaron los servicios 5G cerca de los aeropuertos

– Apagado de redes 3G podría afectar a millones de usuarios