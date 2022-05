Laura Bozzo: Arresto domiciliario del pasado la ayudaría para vivir encierro en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Laura Bozzo es una de las estrellas que entrará a “La Casa de los Famosos” el próximo 10 de mayo. El controvertido reality show de Telemundo vuelve con una segunda temporada y promete estar más candente que nunca. La presentadora de televisión compartirá la casa con otras celebridades como Niurka Marcos, Mayeli Alonso, Toni Costa, Osvaldo Ríos, entre otros.

Antes de entrar a la casa, Bozzo se ha sincerado sobre la mayor razón por la que decidió entrar a la competencia en donde el ganador obtendrá un premio de $200 mil dólares.

“Decidí entrar a La Casa de los Famosos porque es una deuda que tengo con el público”, dijo Laura en entrevista. “Quiero que el público me conozca, no solamente a Laura en América, si no a Laura. Esa fue mi motivación más importante”.

El encierro dentro de “La Casa de los Famosos” puede ser un gran factor por el cual muchos famosos decidan no entrar ya que afecta sicológicamente. En el caso de Bozzo, la propia conductora alude a su arresto domiciliario y reciente orden de arresto en México, lo que la ayudaría a no pasarla mal en un encierro como el que se vive en el show.

“No es que me vaya preparando es que yo soy una persona que se va reinventando”, explicó. “Yo he estado en situaciones terribles en mi vida y sé enfrentarlas. No es la primera vez que estoy encerrada… entonces, es solamente activar el chip de mi cerebro y punto”.

Sin embargo, lo que extrañará más del mundo exterior es estar en comunicación con sus hijas y todos sus seguidores en redes sociales.

“Lo que más voy a extrañar durante el encierro es el hablar con mis hijas todos los días… las redes, porque yo soy adicta a las redes — soy millennial, creo que eso es lo que más me va a costar “, aseguró la presentadora.

“La Casa de los Famosos” estrena el próximo 10 de mayo a las 7pm/6c en Telemundo.

