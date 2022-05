Declaran desastre mayor por incendios en Nuevo México donde miles están evacuados

El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre mayor para Nuevo México, ya que una serie de incendios forestales en todo el estado obligó a miles de residentes a evacuar y destruyó decenas de hogares. Con el pronóstico de condiciones ventosas y secas en el estado, las autoridades dicen que incluso más casas podrían ser evacuadas y destruidas.

“Tengo familias que no saben cómo será el día siguiente”, dijo la gobernadora Michelle Lujan Grisham el martes por la tarde. “Tengo familias que están tratando de manejar a sus hijos, sus propios recursos de atención médica, descubrir sus medios de vida y están en cada pequeña comunidad”.

Individuals who have sustained losses in the designated counties can begin applying for assistance THURSDAY by registering online at https://t.co/s5uGS8sUg1 or by calling 1-800-621-FEMA(3362) or 1-800-462-7585 (TTY) for the hearing and speech impaired from 7AM to 10PM. — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) May 5, 2022

La declaración de desastre incluye ayuda individual y pública, como asistencia para la vivienda, asesoramiento en caso de crisis, desempleo por desastre y asistencia para el cuidado de niños para los residentes de los condados afectados.

El incendio Hermits Peak y Calf Canyon, uno de los incendios actuales más grandes de Nuevo México, ha quemado 165,276 acres hasta el jueves y está contenido en un 20%, según los bomberos. Dos incendios se iniciaron en abril y finalmente se fusionaron para crear el incendio masivo que obligó a evacuar a más de 6,000 personas y destruyó al menos 166 hogares, dijo Grisham. Las autoridades advirtieron que este incendio puede destruir cientos de viviendas más durante la semana.

#CalfCanyonFire/#HermitsPeakFire update:



The CCHP fire is now the second largest fire in New Mexico history, having burned over 165,000 acres. — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) May 5, 2022

Alrededor de 1,208 miembros del personal están respondiendo al incendio ubicado cerca del Cañón de Gallinas, ya que una mezcla pesada de coníferas, pinos ponderosa, arbustos y pastos continúa avivándolo.

Unos 300,000 acres se han quemado este año en Nuevo México, más que los últimos dos años completos combinados, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

Nuevo México combate siete incendios forestales, la mayor cantidad en cualquier estado, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. Este año ya es el más activo de Nuevo México en cuanto a incendios desde 2018, superando el promedio anual de alrededor de 260,000 acres quemados, dijo Miller.

By early May 2022, nearly a quarter-million acres had burned in New Mexico, almost double the annual total of 2021. https://t.co/49mJ3papD2 pic.twitter.com/4uMGkOLeYt — NASA Earth (@NASAEarth) May 4, 2022

El incendio de Hermits Peak/Calf Canyon ha destruido 172 viviendas en los condados de Mora y San Miguel, dijeron las autoridades. El área incluye la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, a unas 85 millas al noreste de Albuquerque. Yesterday I met with New Mexicans evacuated from their homes at the shelter in Peñasco.



They're living in excruciating uncertainty, but they're heartened by the outpouring of support from all across the state – New Mexico is one big community, and we'll have their backs. pic.twitter.com/K3jU8F0ZKI— Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) May 5, 2022

Es “un evento a largo plazo”, dijeron funcionarios de los dos condados. “No anticipamos tener el ‘control’ de este incendio en el corto plazo”.

La gobernadora Grisham advirtió que cada incendio es de “alto riesgo” y alentó a los residentes a seguir las instrucciones de los funcionarios locales.

Además, se pronostica un “clima de incendios generalizado y muy peligroso” en Nuevo México durante todo el fin de semana hasta principios de la próxima semana, según el Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque.

Con información de CNN y CBS News

